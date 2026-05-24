Για την απαγόρευση των social media στα παιδιά μίλησε την Κυριακή 24/5 σε συνέντευξή του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. «Το διαφορετικό πλέον είναι το εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας που είναι το kids wallet» είπε και τόνισε ότι τα παιδιά του τον ρώτησαν εάν θα τους κόψει το ίντερνετ.

Η συζήτηση, όπως είπε αφορά στην πρακτική εφαρμογή της απαγόρευσης των social media για παιδιά και εφήβους, ένα μέτρο που έχει συζητηθεί στην Ελλάδα και εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες χώρες.

«Δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα και αυτό το έχουμε πει και το έχουμε δει επίσης και στην Αυστραλία, που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια πριν από περίπου έξι μήνες. Ναι, δουλεύουμε τα μαθήματα. Το 65% περίπου, βάσει των ερευνών, κράτησαν ή δημιούργησαν εκ νέου λογαριασμούς. Όμως, αυτό το οποίο είναι διαφορετικό στην Ευρώπη είναι το εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Στην Ελλάδα είναι το Kids Wallet. Η υπόλοιπη Ευρώπη θα δημιουργήσει τέτοια εργαλεία προκειμένου να μην σταθούμε μόνο στην εύλογη βεβαιότητα στις αλγορίθμους των πλατφορμών, προκειμένου να καταλάβουν ποια είναι η ηλικία ενός χρήστη. Το λέω και πάλι, δεν είναι εύκολο κι αυτό και δίνουμε χρόνο από τον Σεπτέμβριο και μετά για να ενημερώσουμε παιδιά όσο μπορούν να μας καταλάβουν στην ηλικία αυτή. Δασκάλους, εκπαιδευτικούς και γονείς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός.

Πρέπει να το παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί η ζημιά που γίνεται στην ανατροφή των παιδιών μας, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι διαταραχές στον ύπνο είναι τεράστιες. Συνεπώς, αξίζει να το παλέψουμε και πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα ότι ξέρεις αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος φίλος σου να το κάνει, κακώς το κάνει. Κακώς οι γονείς του τον αφήνουν να έχει λογαριασμό στα social. Όμως, την ώρα αυτή πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες και είναι ένα πρώτο πολύ θετικό βήμα» διευκρίνισε.

Σε ερώτηση εάν θα υπάρξει επικοινωνία με αυτές τις πλατφόρμες ο Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Την εβδομάδα που πέρασε κάναμε συναντήσεις με εκπροσώπους των δύο μεγάλων πλατφορμών. Εάν υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης με τις πλατφόρμες και παλιότερα δεν θα πηγαίναμε σε απαγορεύσεις, γιατί πολλοί λένε εύλογα μα οι απαγορεύσεις δεν αρέσουν στα παιδιά. Δεν περνάνε οι απαγορεύσεις. Αν λοιπόν οι πλατφόρμες εγκαίρως είχαν δείξει ότι τους ενδιαφέρει να επιβεβαιώσουν την ηλικία των παιδιών, όχι κάνοντας κλικ ότι είμαι πάνω από δεκαοκτώ, έχουν αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά την ηλικία ενός χρήστη. Από τα βίντεο τα οποία βλέπει, από το περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση, από τους φίλους του. Αν λοιπόν υπήρχε από την αρχή αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, πιθανώς να μην πηγαίναμε σε τόσο ακραία μέτρα. Από κει και πέρα, όντως είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε κοινά και ευρωπαϊκά. Δεν μπορεί μόνο ένα κράτος μόνο του να επιβάλει ξεχωριστούς κανόνες στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά».

Δεν είναι αντικείμενο των κερδών όμως τα μυαλά και η ανατροφή, η διαπαιδαγώγηση, η ισορροπία των παιδιών μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το είπε νομίζω με τον πιο εύκολο τρόπο και ο Πρωθυπουργός, “ας βγάλουν κέρδη από αλλού, όχι από τα παιδιά μας”. Άρα πάμε ως Ευρώπη. Ένα κράτος μόνο του δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να το παλέψει. Η Ελλάδα όμως είναι μπροστά διότι το εργαλείο επιβεβαίωσης της ηλικίας το έχουμε, είναι το Kids Wallet και δουλεύει από τον Νοέμβριο. Προφανώς για να αποκτήσει δημοφιλία θα πρέπει από την πρώτη Ιανουαρίου 2027, οι πλατφόρμες να ζητήσουν επιβεβαίωση ηλικίας, άρα να σκανάρουν πλέον τα παιδιά έναν QR κώδικα ο οποίος θα εμφανιστεί, έτσι ώστε να είναι βέβαιες και οι πλατφόρμες για την ηλικία του παιδιού» σημείωσε.