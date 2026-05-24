Την πολιτική στρατηγική που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση έχουν σχηματοποιήσει οι επιτελείς του πρωθυπουργού μετά από διαρκείς συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το πολιτικό τοπίο έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει όσον αφορά στα νέα κόμματα με την παρουσίαση που θα γίνει την Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο, όπως τονίζουν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποτέ δεν ετεροπροσδιορίστηκαν από τους πολιτικούς τους αντιπάλους και ούτε θα το πράξουν και τώρα.

Καθώς ο χρόνος κυλά αντίστροφα προς τις κάλπες, οι οποίες κατά δήλωση του πρωθυπουργού θα γίνουν το 2027, κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν ότι τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη φημολογία για πρόωρες εκλογές προχώρησαν νωρίτερα από όσο ήθελαν και προγραμμάτιζαν στα αποκαλυπτήρια.

Παρακολουθούν, ωστόσο, με μεγάλο ενδιαφέρον τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θεωρείται ότι θα κάνει το επόμενο βήμα και θα προσπαθήσει να πάρει κοντά του ένα κοινό το οποίο παραδοσιακά ανήκει στη ΝΔ.

Δεν απαντούν στο ίδιο οξύ ύφος στον πρώην πρωθυπουργό και βεβαίως δηλώνουν ότι δεν αιφνιδιάστηκαν από την εμφάνισή του την Παρασκευή στη Βουλή. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν θα προβάλλουν τα όσα έχουν γίνει ειδικά όσον αφορά στα εθνικά θέματα, απαντώντας έτσι στον μηδενισμό που επιχειρείται.

«Η κυβέρνηση αυτή νερό στο κρασί της δεν πρόκειται να βάλει, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν στα 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στα περί μειοδοσίας ή υποχωρητικής εθνικής πολιτικής από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κάποιοι επίσης στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν μάλιστα ότι ο πρώην πρωθυπουργός περισσότερο ανησύχησε με την εμφάνιση – νωρίτερα – του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Και μάλιστα λένε – έχοντας προφανώς και μετρήσεις στα χέρια τους – ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κ. Σαμαράς είναι συγκεκριμένο.

Βασικός αντίπαλος η ακρίβεια

Στην κυβέρνηση αυτό που προσπαθούν να νικήσουν με κάθε τρόπο δεν είναι οι πολιτικοί τους αντίπαλοι αλλά η ακρίβεια. Είναι άλλωστε ο «νικητής» σε όλες τις δημοσκοπήσεις και το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών.

Αυτό που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός από το επιτελείο του είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, να διερευνήσουν τι περιθώρια υπάρχουν προκειμένου να σχηματοποιηθούν μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ από τώρα συζητείται το πλάνο της ΔΕΘ με πολλά σενάρια να πέφτουν στο τραπέζι, καθώς οι εξελίξεις στον διεθνή περίγυρο είναι ραγδαίες και οι επιπτώσεις τους είναι μεγάλες και εμφανώς ορατές στην καθημερινότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης αναμένεται να «σαρώσει» όλη τη χώρα με περιοδείες και μέσα στο καλοκαίρι με τον ίδιο να απευθύνεται όχι μόνο σε κομματικά στελέχη αλλά και πολίτες που θέλουν να ακούσουν τι έχει να τους πει σε χώρους της καθημερινότητας, όπως πεζόδρομοι, εμπορικοί δρόμοι, καφέ και τοπικές αγορές. Άλλωστε, αυτό το μοντέλο ακολουθεί από την πρώτη θητεία του και μέχρι τώρα έχει αποδώσει καρπούς.