Εντυπωσιακός χώρος. Σύγχρονα μηχανήματα. Χιλιάδες followers. Φωτογραφίες «πριν και μετά», θετικές κριτικές και προσφορές που υπόσχονται εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πόσα από αυτά αποδεικνύουν ότι μια αισθητική θεραπεία είναι ασφαλής; Η απάντηση είναι λιγότερο καθησυχαστική απ’ όσο θα θέλαμε.

Σε μια εποχή που οι αισθητικές παρεμβάσεις γίνονται ολοένα πιο δημοφιλείς και οι υποσχέσεις για γρήγορα αποτελέσματα κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει συχνά αναπάντητο: Ποιος έχει πραγματικά την εκπαίδευση και το δικαίωμα να πραγματοποιεί κάθε θεραπεία;

Η Εύη Μωυσόγλου, αισθητικός-κοσμητολόγος και πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος, μιλά στο νέο επεισόδιο του vidcast Υγείας του Newsbeast «Από το Α ως το Ω3» για τις γκρίζες ζώνες του κλάδου, τα όρια μεταξύ αισθητικής και ιατρικής και τις αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού.

Και όσα περιγράφει αξίζουν την προσοχή όχι μόνο των επαγγελματιών, αλλά κυρίως των ανθρώπων που αναζητούν μια αισθητική θεραπεία.

Μηχανήματα αισθητικής ακόμη και σε σπίτια – Ποιος μπορεί να τα ελέγξει;

Μία από τις σοβαρότερες επισημάνσεις της κας Μωυσόγλου αφορά τη δυνατότητα προμήθειας μηχανημάτων αισθητικής χωρίς, όπως καταγγέλλει, να διασφαλίζεται επαρκώς ότι ο αγοραστής διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο όταν ο εξοπλισμός καταλήγει σε ιδιωτικές κατοικίες, όπου ενδέχεται να πραγματοποιούνται θεραπείες εκτός των νόμιμων επαγγελματικών χώρων. Η ίδια εξηγεί γιατί ο έλεγχος σε μια δηλωμένη επιχείρηση είναι διαφορετική υπόθεση από την παρέμβαση σε μια ιδιωτική κατοικία, για την οποία απαιτούνται πρόσθετες νόμιμες διαδικασίες.

Πόσο μεγάλη είναι αυτή η αγορά; Πού καταλήγουν τα μηχανήματα; Και πώς μπορεί η Πολιτεία να ελέγξει δραστηριότητες που ενδέχεται να παραμένουν εκτός του επίσημου συστήματος εποπτείας;

Τα ερωτήματα δεν αφορούν μόνο την τήρηση της νομοθεσίας. Αφορούν την προστασία της υγείας των πολιτών.

Botox, ενέσιμες θεραπείες και αισθητική: Πού μπαίνει η κόκκινη γραμμή;

Η συζήτηση αγγίζει ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της σύγχρονης αισθητικής: τη διάκριση ανάμεσα στις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι αισθητικοί-κοσμητολόγοι και στις πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά στο πεδίο της Ιατρικής.

Botox, ενέσιμες θεραπείες, νήματα και άλλες τεχνικές προβάλλονται συχνά μέσα από αναρτήσεις και διαφημίσεις, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει πάντοτε ποια επαγγελματικά προσόντα απαιτούνται για την εφαρμογή τους.

Η πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος εξηγεί τα όρια του επαγγέλματός της και επιμένει στη σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης, της επιστημονικής ευθύνης και της παραπομπής στον γιατρό όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Γιατί η αναγνώριση των ορίων μιας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν αποτελεί αδυναμία. Αποτελεί προϋπόθεση ασφάλειας.

Χιλιάδες followers, εντυπωσιακές φωτογραφίες και προσφορές: Πότε η ομορφιά γίνεται παγίδα;

Μια αισθητική “θεραπεία” με έκπτωση 40%. Ένας influencer που υπόσχεται θεαματική αλλαγή. Ένας διαγωνισμός που προσφέρει δωρεάν αισθητικές παρεμβάσεις. Πόσο επηρεάζουν όλα αυτά τις αποφάσεις μας;

Η κα Μωυσόγλου προειδοποιεί ότι η δημοφιλία στα social media δεν αποτελεί απόδειξη επιστημονικής επάρκειας, ενώ επισημαίνει ότι καμία θεραπεία δεν είναι κατάλληλη για όλους.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους νέους ανθρώπους, που συχνά επηρεάζονται από πρότυπα ομορφιάς και αναζητούν θεραπείες χωρίς να τις έχουν πραγματικά ανάγκη.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν μια παρέμβαση μπορεί να προσφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα: Είναι αν τη χρειαζόμαστε, αν είναι κατάλληλη για εμάς και ποιος έχει την ευθύνη να μας το εξηγήσει.

Το κενό στους ελέγχους και η πρόταση για πανελλήνιο μητρώο

Ένα ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης αφορά την εποπτεία των χώρων αισθητικής. Η Εύη Μωυσόγλου περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και θέτει ένα συγκεκριμένο ζήτημα: πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος ενός χώρου ασκεί πράγματι τα καθήκοντά του και ότι η επαγγελματική του άδεια δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά;

Η ίδια ζητά τη δημιουργία πανελλήνιου μητρώου αδειοδοτημένων αισθητικών-κοσμητολόγων και χώρων αισθητικής, καθώς και τη δυνατότητα ιχνηλάτησης του εξοπλισμού, από την είσοδό του στη χώρα μέχρι τον τελικό προορισμό του. Πρόκειται για προτάσεις που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να διευκολύνουν ουσιαστικά τους ελέγχους.

Πριν από το επόμενο ραντεβού, ξέρουμε τι πρέπει να ρωτήσουμε;

Η συζήτηση ολοκληρώνεται με όσα χρειάζεται να γνωρίζει κάθε γυναίκα και κάθε άνδρας πριν προχωρήσει σε μια αισθητική περιποίηση.

Πώς ελέγχουμε τη νομιμότητα ενός χώρου; Ποιος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος; Γιατί πρέπει να προηγείται η λήψη ιστορικού; Ποιες αντενδείξεις και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες οφείλουμε να γνωρίζουμε;

Ακόμη και μια φαινομενικά απλή περιποίηση μπορεί να μην είναι κατάλληλη για κάθε δέρμα ή κάθε οργανισμό. Η επιθυμία να βελτιώσουμε την εμφάνισή μας δεν χρειάζεται ούτε ενοχοποίηση ούτε υπερβολές. Χρειάζεται γνώση, σωστή ενημέρωση και ασφάλεια.

Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο όμορφοι θα αισθανόμαστε μετά από μια αισθητική τεχνική: Είναι αν γνωρίζουμε αρκετά για να την εμπιστευτούμε.