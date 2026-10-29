«Έχετε καρκίνο του μαστού». Λίγες λέξεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε δευτερόλεπτα. Τι ακούει, όμως, πραγματικά μια γυναίκα εκείνη τη στιγμή; Πόσα μπορεί να συγκρατήσει από όσα της λέει ο γιατρός; Και πώς αρχίζει να διαχειρίζεται μια πραγματικότητα για την οποία κανείς δεν είναι ποτέ απόλυτα προετοιμασμένος;

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast «ΜΑΖΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ» του Newsbeast, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.», η επιστημονική γνώση συναντά την προσωπική εμπειρία.

Ο παθολόγος-ογκολόγος Αλέξανδρος Αρδαβάνης, Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Α΄ Παθολογικού-Ογκολογικού Τμήματος του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», και η κα Στέλλα Ρουμελιώτη, μέλος του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» που έχει βιώσει η ίδια τον καρκίνο του μαστού, συζητούν για τη διάγνωση, τις δύσκολες αποφάσεις, τις σύγχρονες θεραπείες και την καθημερινότητα των ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με τη νόσο.

Η αλήθεια που ο ασθενής δικαιούται να γνωρίζει

Ο Δρ. Αλέξανδρος Αρδαβάνης εξηγεί γιατί δεν έχει ξεκινήσει ποτέ μια συζήτηση με ασθενή χρησιμοποιώντας απότομα τη φράση «Έχετε καρκίνο». Για τον ίδιο, η ενημέρωση δεν είναι απλώς η ανακοίνωση μιας ιατρικής διάγνωσης. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί ειλικρίνεια, σεβασμό και προσοχή στον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντι από τον γιατρό.

Από την άλλη πλευρά, η κα Στέλλα Ρουμελιώτη θυμάται την αγωνία της αναμονής μέχρι να μάθει με βεβαιότητα τι της συμβαίνει και ποια θεραπεία θα ακολουθούσε. Περιγράφει τις ατελείωτες ώρες της αβεβαιότητας, αλλά και όσα τη βοήθησαν να οργανώσει τις σκέψεις και τις ερωτήσεις της.

Η συζήτηση αγγίζει και ένα ουσιαστικό ερώτημα: Πόσο συμμετέχει ο ίδιος ο ασθενής στις αποφάσεις για τη θεραπεία του; Πότε χρειάζεται δεύτερη γνώμη και γιατί δύο γυναίκες με την ίδια γενική διάγνωση μπορεί να ακολουθήσουν εντελώς διαφορετικές θεραπευτικές διαδρομές;

Η θεραπεία αλλάζει. Και μαζί της αλλάζει η ζωή

Η εξέλιξη της ογκολογίας έχει δημιουργήσει δυνατότητες που πριν από μερικές δεκαετίες δεν υπήρχαν. Ο Δρ. Αρδαβάνης μιλά για τις στοχευμένες θεραπείες, την ανοσοθεραπεία και την ολοένα πιο εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Παράλληλα, η συζήτηση στρέφεται σε έναν από τους βαθύτερους φόβους πολλών γυναικών: την πιθανότητα απώλειας του μαστού. Είναι πάντα απαραίτητη η μαστεκτομή; Σημαίνει ένα πιο εκτεταμένο χειρουργείο και μεγαλύτερη ασφάλεια; Και τι συμβαίνει όταν η ανάγκη της γυναίκας να αισθανθεί ασφαλής δεν συμπίπτει με αυτό που της προτείνει ο χειρουργός;

Η κα Στέλλα Ρουμελιώτη μοιράζεται τη δική της εμπειρία και μιλά ανοιχτά για τη σχέση με το σώμα, τον σύντροφο, την οικογένεια και τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές.

Ο καρκίνος δεν αντιμετωπίζεται μόνο με φάρμακα

Στη συνέντευξη αναδεικνύονται και πλευρές της ασθένειας που συχνά μένουν έξω από την ιατρική συζήτηση: η αναμονή στα νοσοκομεία, η ψυχολογική επιβάρυνση, η ανάγκη για ενσυναίσθηση και η σημασία της υποστήριξης από ανθρώπους που καταλαβαίνουν πραγματικά τι βιώνει ένας ασθενής.

Ιδιαίτερη θέση έχει και η παραπληροφόρηση. Από τον ισχυρισμό ότι «η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο» μέχρι τις επικίνδυνες παραινέσεις να εγκαταλείψει κάποιος τη θεραπεία του, ο ογκολόγος εξηγεί γιατί οι εύκολες απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις.

Και όταν οι θεραπείες ολοκληρωθούν; Τελειώνει μαζί τους και ο φόβος; Πώς μαθαίνει ένας άνθρωπος να ζει χωρίς να βρίσκεται διαρκώς υπό την απειλή της υποτροπής;

Η συζήτηση κλείνει με ένα μήνυμα που υπερβαίνει την ιατρική αντιμετώπιση: ο στόχος δεν είναι μόνο να αντιμετωπιστεί η νόσος, αλλά και να μη μείνει ο άνθρωπος όμηρός της.

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