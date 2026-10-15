Την πρόβλεψη ότι τις επόμενες τρεις δεκαετίες, το διάστημα θα παίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών κάνει ο Βασίλης Κοψαχείλης, διεθνολόγος και συγγραφέας, ο οποίος μιλά στο vidcast «Εκ του πλησίον» του Newsbeast και στη δημοσιογράφο Αλεξία Τασούλη. Δεν θεωρεί, μάλιστα, καθόλου απίθανο ο επόμενος πόλεμος να μη γίνει ούτε στον αέρα ούτε στη θάλασσα, αλλά στο διάστημα.

Από τον Ιάσονα στον Έλον Μασκ

Με αφορμή το βιβλίο του «Γεωεπιχειρηματίες: Από τον Ιάσονα στον Έλον Μασκ», συνομιλήσαμε για το μέλλον της γεωπολιτικής. Οι γεωεπιχειρηματίες, μας εξηγεί, είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία επιχειρηματιών. «Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι μετά από κάποιο διάστημα βάζουν την περιουσία τους, επενδύουν πάνω σε μία πολύ μεγάλη ιδέα και έχουν πια στόχο να κάνουν είτε κρατική πολιτική είτε ακόμα και παγκόσμια νόρμα. Αυτό τους διαφοροποιεί».

Τι σημαίνει γεωπολιτική του διαστήματος;

Ο όρος γεωπολιτική του διαστήματος είναι με νέα έννοια. «Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι πλέον η στρατόσφαιρα και το διάστημα σε διάφορες λειτουργίες επάνω στη Γη, όπως οι δορυφορικές επικοινωνίες».

Ακόμα και η ιατρική πλέον έχει να κάνει με το διάστημα. Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το προβάδισμα σε αυτή την προσπάθεια, χάρη στον Έλον Μασκ, αλλά ακολουθούν και άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα.

Τι θα συμβεί το 2030

Κάνει μάλιστα και μια πρόβλεψη για το 2030, καθώς και οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι έχουν βάλει έναν στόχο να αποκτήσουν μια ερευνητική βάση πάνω στη Σελήνη. «Η βάση έχει καθοριστεί για το 2030, το θέμα είναι ποιος θα προλάβει από τους δύο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πιστεύω πως αποικίες θα δούμε μέσα στη δεκαετία 30-40, που θα δουλεύουν κανονικά».

«Πλέον ολόκληρα εργοστάσια, στις ΗΠΑ κυρίως αλλά και στην Κίνα, σταματάνε να δουλεύουν με ανθρώπινο δυναμικό και έχουν βάλει ρομποτικά συστήματα και ανθρωποειδή στις γραμμές παραγωγής. Ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής πετάει εκτός εργάτες από τα εργοστάσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη πόσο γρήγορα θα βρεθούν πάρα πολλοί άνθρωποι στην ανεργία», σημειώνει ακόμη σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

«Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν καθαρά αντικρουόμενα συμφέροντα»

«Μέχρι και στις αρχές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η έννοια του αέρα ως κομμάτι του πολεμικού πεδίου δεν υπήρχε. Μέσα στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαμε την εμφάνιση των πρώτων αεροπλάνων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που έγινε μερικές δεκαετίες αργότερα, ουσιαστικά κρίθηκε και στον αέρα. Γιατί λοιπόν να μην θεωρήσω ότι μια σύγκρουση που λογικά θα πρέπει να την αναμένουμε να μην κριθεί στο επόμενο γεωπολιτικό πεδίο που είναι το πεδίο του διαστήματος;».