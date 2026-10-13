Μια θεραπεία μπορεί να είναι επιστημονικά αποδεκτή. Το μηχάνημα μπορεί να είναι πιστοποιημένο. Το ιατρείο μπορεί να δείχνει εντυπωσιακό. Τίποτα από αυτά, όμως, δεν σημαίνει από μόνο του ότι η θεραπεία είναι κατάλληλη (ή ασφαλής) για εμάς.

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε την πλασμαφαίρεση, αιφνιδίως, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Τις απαντήσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση θα δώσουν οι αρμόδιες αρχές. Το ερώτημα, όμως, που αφορά όλους μας είναι ευρύτερο: Πώς καταλαβαίνουμε ότι μια θεραπεία που μας προτείνεται πρέπει πραγματικά να γίνει;

Στο νέο vidcast Υγείας του Newsbeast «Από το Α ως το Ω3», ο καθηγητής Παθολογίας–Νεφρολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής του Νεφρολογικού Κέντρου / Τμήματος Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Ευάγγελος Παπαχρήστου, εξηγεί πού βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές.

Πότε μια θεραπεία γίνεται κίνδυνος

«Όλες οι ιατρικές πράξεις έχουν ένα ποσοστό επιπλοκών», επισημαίνει ο καθηγητής. Το κρίσιμο, εξηγεί, δεν είναι μόνο να πραγματοποιείται σωστά μια πράξη, αλλά ο γιατρός και η μονάδα να μπορούν να αναγνωρίσουν εγκαίρως μια επιπλοκή και να την αντιμετωπίσουν.

Και ξεκαθαρίζει ακόμη μία μεγάλη παρανόηση: ένα πιστοποιημένο μηχάνημα δεν σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε και οπουδήποτε.

Πλασμαφαίρεση για… μακροζωία;

Η πλασμαφαίρεση μπορεί, σε συγκεκριμένες παθήσεις και με σαφή ιατρική ένδειξη, να αποτελέσει ακόμη και σωτήρια θεραπεία. Τι συμβαίνει όμως όταν ένας υγιής άνθρωπος τη ζητά επειδή έχει ακούσει ότι αποτελεί το «μυστικό της μακροζωίας»;

Η απάντηση του καθηγητή Ευάγγελου Παπαχρήστου είναι κατηγορηματική: «Δεν θα το συζητήσουμε καν. Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται».

«Το έκανε ένας γνωστός μου»

Ένας φίλος έκανε μια θεραπεία και ένιωσε καλύτερα. Ένας συγγενής μάς είπε ότι «πιάνει». Κάποιος γνωρίζει κάποιον που την έκανε. Μπορεί αυτό να αποτελεί λόγο για να την κάνουμε κι εμείς; «Το ότι είναι κάτι καλό σε εσάς δεν σημαίνει ότι θα κάνει καλό και σε μένα», απαντά ο καθηγητής.

Και προειδοποιεί για μια νοοτροπία βαθιά ριζωμένη: «Ξέρω έναν που έκανε την τάδε θεραπεία… θα σε βοηθήσει κι εσένα». «Δεν πάει έτσι όμως. Ο κόσμος πρέπει να έχει λίγο κοινή λογική» Επισημαίνει κατηγορηματικά ο Καθηγητής Ευάγγελος Παπαχρήστου.

Οι «κόκκινες σημαίες» πριν πούμε «ναι»

Πότε πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε για αυτόν που μας προτείνει μια θεραπεία; Αρκεί ένα πολυτελές ιατρείο για να αισθανόμαστε ασφαλείς; Ποιες πράξεις δεν μπορούν να γίνονται σε ένα απλό ιατρείο; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την ειδικότητα και την πιστοποίηση εκείνου που θα τις πραγματοποιήσει; Και τι πρέπει να υπάρχει στον χώρο εάν κάτι πάει στραβά;

Ο καθηγητής Ευάγγελος Παπαχρήστου απαντά στα ερωτήματα στο νέο «Από το Α ως το Ω3» και αφήνει μία φράση που ίσως αξίζει να θυμόμαστε περισσότερο από όλες: «Η υγεία είναι πάνω απ’ όλα».