Μπορεί να αισθάνεσαι απολύτως υγιής και, την ίδια στιγμή, τα οστά σου να γίνονται όλο και πιο εύθραυστα. Χωρίς πόνο. Χωρίς κάποιο εμφανές προειδοποιητικό σημάδι. Μέχρι μια πτώση, ένα κάταγμα, μια στιγμή που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά σου.

Αυτή είναι η ύπουλη πλευρά της οστεοπόρωσης. Μιας νόσου που συχνά δεν γίνεται αντιληπτή εγκαίρως, ακριβώς επειδή δεν μας αναγκάζει να αναζητήσουμε βοήθεια.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcasts του Newsbeast «Από το Α ως το Ω3», η κα Τατιάνα Δρακοπούλου, Project Manager του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», μεταφέρει την εμπειρία από τις δράσεις ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και θέτει ένα ερώτημα που μας αφορά όλους: Πόσο πραγματικά φροντίζουμε την υγεία μας όταν τίποτα δεν μας πονάει;

Η πρόληψη δεν φτάνει παντού

Πίσω από τις συστάσεις για τακτικούς ελέγχους υπάρχει μια πραγματικότητα που συχνά παραβλέπουμε: δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Η κα Δρακοπούλου περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη Νεάπολη Λακωνίας. Η απόσταση από τις απαραίτητες υπηρεσίες, η δυσκολία μετακίνησης και τα κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα μπορούν να μετατρέψουν έναν προληπτικό έλεγχο σε πραγματική δοκιμασία.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι δράσεις συλλόγων όπως η «Πεταλούδα» αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Δεν περιορίζονται στην ενημέρωση. Φέρνουν την πρόληψη πιο κοντά σε ανθρώπους που διαφορετικά μπορεί να την ανέβαλλαν ή να μην είχαν εύκολη πρόσβαση σε αυτήν.

Ο κύριος Ηλίας και μια ιστορία από τη Σαντορίνη

Ανάμεσα στις εμπειρίες που έχει συγκεντρώσει από τις εξορμήσεις του Συλλόγου, η κα Δρακοπούλου ξεχωρίζει την ιστορία του κυρίου Ηλία στη Σαντορίνη.

Είναι μία από εκείνες τις ανθρώπινες συναντήσεις που μένουν στη μνήμη και υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε προληπτικό έλεγχο υπάρχει ένας άνθρωπος, με τη δική του ζωή και τις δικές του ανάγκες.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα της συζήτησης: δεν χρειάζεται να περιμένουμε να εμφανιστεί το πρόβλημα για να ασχοληθούμε με την υγεία των οστών μας.

Στη συνέντευξη μιλάμε ακόμη για τις συνέπειες που είχε η διακοπή της τακτικής παρακολούθησης κατά την περίοδο της πανδημίας, για τον ρόλο των συλλόγων ασθενών και για τις ευθύνες της Πολιτείας απέναντι σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να φτάσουν ακόμη και στις βασικές υπηρεσίες πρόληψης.

Γιατί η οστεοπόρωση μπορεί να είναι σιωπηλή. Οι συνέπειές της, όμως, δεν είναι.