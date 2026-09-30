Ο πόνος στη μέση είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα υγείας και, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει μυοσκελετική αιτία και δεν σχετίζεται με καρκίνο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες ένας επίμονος ή ασυνήθιστος πόνος χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Μία από τις παθήσεις που μπορεί να προκαλέσει πόνο στη μέση ή στα οστά είναι το πολλαπλό μυέλωμα, ένας αιματολογικός καρκίνος που αφορά τα πλασματοκύτταρα.

Ένας πόνος χρειάζεται να αξιολογηθεί από γιατρό όταν επιμένει χωρίς σαφή αιτία, δεν βελτιώνεται όπως θα περιμέναμε ή γίνεται σταδιακά εντονότερος. Ιδιαίτερη σημασία έχει όταν συνυπάρχουν άλλα ευρήματα, όπως:

αναιμία και έντονη κόπωση,

προβλήματα στη λειτουργία των νεφρών,

αυξημένο ασβέστιο στο αίμα ή

κατάγματα που συμβαίνουν ευκολότερα από το αναμενόμενο.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε πόνος στη μέση αποτελεί ένδειξη πολλαπλού μυελώματος. Οι συνηθισμένες αιτίες είναι πολύ πιο πιθανές. Το μήνυμα είναι διαφορετικό και πολύ πιο απλό: δεν πανικοβαλλόμαστε, αλλά δεν αγνοούμε έναν επίμονο και ανεξήγητο πόνο ή έναν πόνο που αλλάζει χαρακτηριστικά.

Το short video εντάσσεται στη σειρά «Μαζί απέναντι στον καρκίνο», μια πρωτοβουλία του Newsbeast σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι.

Στο νέο vidcast, ο Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και τέως Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αιματολογικές κακοήθειες και πώς οι σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει τα δεδομένα για πολλούς ασθενείς.

Επικοινωνία με τον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι.

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