Ένας διογκωμένος λεμφαδένας μπορεί εύκολα να προκαλέσει ανησυχία. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, όμως, δεν σημαίνει καρκίνο. Οι λεμφαδένες αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού μας συστήματος και είναι φυσιολογικό να διογκώνονται όταν ο οργανισμός αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, μια λοίμωξη.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται όταν ένας λεμφαδένας παραμένει διογκωμένος για αρκετό διάστημα, μεγαλώνει ή εμφανίζεται χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προφανής λοίμωξη. Αξιολόγηση από γιατρό χρειάζεται επίσης όταν συνυπάρχουν συμπτώματα όπως:

ανεξήγητος πυρετός,

έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις ή

απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια.

Ακόμη και τότε, ένας διογκωμένος λεμφαδένας δεν αποτελεί από μόνος του διάγνωση καρκίνου. Ο γιατρός είναι εκείνος που θα αξιολογήσει την εικόνα και θα κρίνει εάν και τι είδους περαιτέρω έλεγχος χρειάζεται.

Γιατί η σωστή ενημέρωση δεν έχει στόχο να μας φοβίσει. Έχει στόχο να μας βοηθήσει να ξεχωρίζουμε πότε ένα επίμονο σύμπτωμα αξίζει να διερευνηθεί.

Το short video εντάσσεται στη σειρά «Μαζί απέναντι στον καρκίνο», μια πρωτοβουλία του Newsbeast σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι.

Στο νέο vidcast, ο Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και τέως Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αιματολογικές κακοήθειες και πώς οι σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει τα δεδομένα για πολλούς ασθενείς.

Επικοινωνία με τον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι.

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