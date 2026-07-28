Η μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος Κυριακή Μίγκλη, εξειδικευμένη στην παιδική και εφηβική γυναικολογία, μιλά στη Φράνσις Γιατζόγλου και στο vidcast «Άκου Λόγια» του Newsbeast για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν τα κορίτσια και οι γονείς τους γύρω από τη γυναικολογική και τη σεξουαλική υγεία στην εφηβεία.

Στη διάρκεια της συζήτησης εξηγεί πότε είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσκεψη μιας έφηβης στον γυναικολόγο, τι περιλαμβάνει το πρώτο ραντεβού και με ποιον τρόπο γίνεται η εξέταση όταν το κορίτσι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τη σεξουαλική του ζωή. Παράλληλα, αναλύει ποια συμπτώματα ή αλλαγές στην περίοδο χρειάζονται ιατρική διερεύνηση και πότε ο πόνος, η έντονη αιμορραγία ή οι ακανόνιστοι κύκλοι δεν πρέπει να αγνοούνται.

Η Κυριακή Μίγκλη απαντά ακόμη σε ερωτήματα γύρω από την έναρξη της σεξουαλικής ζωής, ξεκαθαρίζοντας αν υπάρχει «σωστή» ηλικία για την πρώτη επαφή και τι πρέπει να γνωρίζει μια έφηβη ώστε να λάβει μια ασφαλή και συνειδητή απόφαση. Αναφέρεται στις διαθέσιμες μεθόδους αντισύλληψης, στη σωστή χρήση του προφυλακτικού, στα αντισυλληπτικά χάπια και στο χάπι της επόμενης ημέρας, ενώ επισημαίνει και τα συχνότερα λάθη των γυναικών που γίνονται γύρω από την αντισύλληψη.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά και πρακτικές απορίες που έχουν πολλά κορίτσια, όπως το αν μπορούν να χρησιμοποιούν ταμπόν πριν από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, πόσες ώρες μπορούν να το φορούν με ασφάλεια και τι πρέπει να προσέχουν στη θάλασσα ή στην πισίνα. Η γυναικολόγος εξηγεί επίσης πότε ξεκινά ο έλεγχος με τεστ Παπ, τι συμβαίνει όταν μια εξέταση δώσει θετικό αποτέλεσμα για HPV και γιατί το εμβόλιο κατά του ιού αφορά τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια, ακόμη και όταν έχει ήδη ξεκινήσει η σεξουαλική τους ζωή.

Η Κυριακή Μίγκλη τονίζει τη σημασία της έγκυρης ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία οι έφηβοι αναζητούν συχνά απαντήσεις στο διαδίκτυο και μπορεί να εκτεθούν σε ανακριβείς, παραπλανητικές ή ακόμη και επικίνδυνες συμβουλές. Όπως επισημαίνει, η σωστή επικοινωνία με τον γιατρό και τους γονείς μπορεί να βοηθήσει τα κορίτσια να αισθανθούν ασφάλεια και να προστατεύσουν την υγεία τους χωρίς φόβο ή ντροπή.

Η συζήτηση επεκτείνεται και σε ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται τα πρώτα σημάδια της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης, οι ορμονικές αλλαγές, η μείωση της ερωτικής επιθυμίας και τα συμπτώματα που συχνά συγχέονται με το άγχος ή την κούραση. Η γυναικολόγος εξηγεί επίσης αν υπάρχει χρονικό όριο στη χρήση αντισυλληπτικών και μιλά για τη μητρότητα μετά την ηλικία των 45 ετών.

Δείτε τη συζήτηση με την Κυριακή Μίγκλη στο στούντιο του Newsbeast: