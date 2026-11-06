Την απόφασή του να μη συμμετάσχει στη φετινή Eurovision ανακοίνωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός χορογράφος, που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, ενώ σχολίασε θετικά την επιλογή της Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

«Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Δεν θα είμαι φέτος. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι, δεν θα είμαι σίγουρα», αποκάλυψε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Δείτε το σημείο στο 13:48:

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