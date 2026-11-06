Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 21.00, η Νίκη έχει έναν έντονο καβγά με τη Βάσια, εξαιτίας του Διονύση. Παράλληλα, η Κορίνα απειλεί την Όλγα, ενώ η Νικολέτα έχει ευχάριστα νέα για τον Πέτρο.

Βάσια και Νίκη έρχονται αντιμέτωπες εξαιτίας του Διονύση

Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) ανησυχεί για τις επιπτώσεις του φόνου και της διακίνησης ναρκωτικών στο μαγαζί της Ελένης (Βάνα Μπάρμπα). Με τα κόλπα της Κορίνας (Βάσια Παναγοπούλου), η κατάσταση ανάμεσα στον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης) και την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) εξομαλύνεται ενώ ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) έρχεται αντιμέτωπος, για μια ακόμα φορά, με την οργή του Φίλιππου (Ιεροκλής Μιχαηλίδης). Η Τασία (Ειρήνη Καραγιώργη) θεωρεί ότι τα πήγε καλά στην ανάκριση και ενημερώνει τον Σίμο (Ανδρέας Νικολαΐδης). Η Εύα ρωτάει τη Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη) αν ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) είναι αυτός που της έχει κινήσει το ερωτικό ενδιαφέρον, αλλά η Μάρθα το αρνείται κατηγορηματικά. Η Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) ανακαλύπτει τη σχέση της Βάσιας (Κατερίνα Στικούδη) με τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου), αντιπαρατίθεται μαζί της και η Βάσια καταρρακώνεται. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) βάζει στο στόχαστρο την Τασία, ζητά να την παρακολουθούν και ο κλοιός γύρω της σφίγγει. Η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) έχει έναν έντονο καβγά με την Κορίνα που την κατηγορεί ότι έχει βάλει στο μάτι τον Δημήτρη. Η Άννα (Άννα Φιλιππάκη) ξεναγείται στην γαλακτοκομική μονάδα και ο Λεωνίδας (Λευτέρης Βασιλάκης) εντυπωσιάζεται από κείνη. Η σχέση της Ελένης με την Εύα έχει δυναμώσει κι άλλο και η Εύα την ενημερώνει ότι είναι πάλι μαζί με τον Άγγελο. Ο Σταύρος υποψιάζεται ότι στη διακίνηση έχει ανάμειξη και ο Λεωνίδας. Η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) λέει στον Πέτρο ότι είναι έγκυος.

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

Δείτε το trailer:

«Μπλε Ώρες», Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ