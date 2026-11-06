Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (6/11).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι στο 7-2 και τους Σέρβους να ακολουθούν στο 6-3.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 Novasports Start Αλιξάντρα Σασνόβιτς – Μαρία Σάκκαρη WTA 250 2026

12:55 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

13:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Τσενάι

13:45 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:30 Novasports Start WTA 250 2026 Χονγκ Κονγκ

14:40 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

15:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι

15:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Τσενάι

17:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σοφάδες – Κομοτηνή Elite League

17:10 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Δοκιμές)

17:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Τσενάι

18:00 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Δοκιμές)

18:55 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Δοκιμές)

19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague

19:30 Novasports 2HD Ντινάμο Δρέσδης – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

20:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι EuroLeague

21:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:45 Novasports 4HD Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Όξφορντ – Λέστερ Λιγκ Καπ Αγγλίας

21:45 Magenta Sport 2 Βενέτσια – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Κόβεντρι Premier League

22:00 Magenta Sport 3 League Σεβίλλη – Αλαβές LaLiga EA Sports

22:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι

22:00 Magenta Sport 3 Ντέρμπι – Μπόλτον EFL Championship

22:45 Magenta Sport 7 Φαμαλικάο – Αρούκα Liga Portugal