Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (6/11).
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι στο 7-2 και τους Σέρβους να ακολουθούν στο 6-3.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:30 Novasports Start Αλιξάντρα Σασνόβιτς – Μαρία Σάκκαρη WTA 250 2026
12:55 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Τσενάι
13:45 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:30 Novasports Start WTA 250 2026 Χονγκ Κονγκ
14:40 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
15:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
15:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Τσενάι
17:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σοφάδες – Κομοτηνή Elite League
17:10 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Δοκιμές)
17:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Τσενάι
18:00 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Δοκιμές)
18:55 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Δοκιμές)
19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague
19:30 Novasports 2HD Ντινάμο Δρέσδης – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2
20:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι EuroLeague
21:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Γκλάντμπαχ Bundesliga
21:45 Novasports 4HD Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Όξφορντ – Λέστερ Λιγκ Καπ Αγγλίας
21:45 Magenta Sport 2 Βενέτσια – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Κόβεντρι Premier League
22:00 Magenta Sport 3 League Σεβίλλη – Αλαβές LaLiga EA Sports
22:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
22:00 Magenta Sport 3 Ντέρμπι – Μπόλτον EFL Championship
22:45 Magenta Sport 7 Φαμαλικάο – Αρούκα Liga Portugal