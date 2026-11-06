Το 28ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», θα μεταδοθεί απόψε στις 22:00 στο MEGA. Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί η λιποθυμία της Μαρκέλλας και ο τραυματισμός του Μανούσου, στο γλέντι του γάμου Νικήτα και Ελπίδας, που τελειώνει επεισοδιακά.

Ο Μαλεφάκης μπλέκει σε επικίνδυνα μονοπάτια τον Παυλή, με τη Δέσπω να υποψιάζεται πως κάτι της κρύβει. Ο Σήφης θα βρεθεί εκτεθειμένος στην απειλή που ονομάζεται «Μαλεφάκης», καθώς παρακολουθώντας τη Μαρία, τη βλέπει σε τρυφερό τετ α τετ μαζί του.

Επεισόδιο 28 (Παρασκευή 6/11)

Η λιποθυμία της Μαρκέλλας και ο τραυματισμός του Μανούσου, προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στο γλέντι. Γεμάτοι αγωνία όλοι, τρέχουν να τους φροντίσουν και ο γάμος του Νικήτα και της Ελπίδας τελειώνει επεισοδιακά. Μάταια προσπαθεί να μάθει ο Κωνσταντής από τη Μαρουσώ, τι κρύβεται πίσω από το μυστηριώδες γράμμα του Μάνθου προς την αδελφή της. Λίγο αργότερα, ο Μαλεφάκης μπλέκει σε επικίνδυνα μονοπάτια τον Παυλή, ο οποίος προσπαθεί να κρύψει την κατάσταση από τη Δέσπω, που έχει καταλάβει πως κάτι κακό συμβαίνει. Η Ελπίδα πιέζει τον Νικήτα να πάνε σε δικό τους σπίτι, αλλά εκείνος δυσκολεύεται να το πει στη Σοφία. Παράλληλα, η Κέλλυ κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσει τον Γιαννιό. Την επόμενη μέρα, όταν ο Μανούσος πάει στο Τζουγκρί μετανιωμένος, να ζητήσει συγνώμη από τη Μαρκέλλα, έρχεται αντιμέτωπος με την Κλειώ, που έχει αλλάξει πλέον γνώμη γι’ αυτόν. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης θα βρεθεί εκτεθειμένος στην απειλή που ονομάζεται «Μαλεφάκης», καθώς παρακολουθώντας τη Μαρία, τη βλέπει σε τρυφερό τετ α τετ μαζί του.

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2026 – 2027

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