Μια απροσδόκητη διάγνωση, μια ασυνήθιστη συμφωνία και μια γνωριμία που ανατρέπει όσα θεωρούσε δεδομένα. Το «One Year to Live, Buy a Man», η νέα ιαπωνική ρομαντική δραματική ταινία του Netflix, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που έχει μάθει να ζει με αυστηρούς κανόνες, κρατώντας τον έρωτα και τις συναισθηματικές δεσμεύσεις μακριά από την καθημερινότητά της.

Όταν, όμως, μαθαίνει ότι της απομένει μόλις ένας χρόνος ζωής, αναγκάζεται να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της. Με πρωταγωνιστές τους Ko Shibasaki και Eiji Akaso, η ταινία εξερευνά την αγάπη, τις δεύτερες ευκαιρίες και την πραγματική αξία του χρόνου.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια γυναίκα που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της αποφεύγοντας τα περιττά έξοδα, τις συναισθηματικές δεσμεύσεις και οτιδήποτε θα μπορούσε να διαταράξει την προσεκτικά οργανωμένη καθημερινότητά της. Όλα, όμως, ανατρέπονται όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια απροσδόκητη διάγνωση.

Μια ασυνήθιστη συμφωνία που αλλάζει τα πάντα

Η 40χρονη Γιούι έχει μάθει να ζει με συγκεκριμένους κανόνες. Η οικονομική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητά της, ενώ ο έρωτας δεν έχει θέση στα σχέδιά της. Όταν οι γιατροί την ενημερώνουν ότι της απομένει περίπου ένας χρόνος ζωής, αρχίζει να επανεξετάζει τις επιλογές της.

Μια τυχαία συνάντηση με έναν νεότερο άνδρα γίνεται η αφορμή για μια απρόσμενη απόφαση. Η Γιούι προχωρά σε μια ασυνήθιστη οικονομική συμφωνία μαζί του, χωρίς να υπολογίζει ότι αυτή η σχέση θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή και την αγάπη.

Καθώς οι δύο χαρακτήρες έρχονται πιο κοντά, όσα αρχικά μοιάζουν με μια απλή συναλλαγή αποκτούν διαφορετική σημασία, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα και προσωπικές αναζητήσεις.

Μια ιστορία για τον χρόνο και τις δεύτερες ευκαιρίες

Με πρωταγωνιστές τους Ko Shibasaki και Eiji Akaso, το «One Year to Live, Buy a Man» εξερευνά τη μοναξιά, τον φόβο της απώλειας και την ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση.

Πέρα από την ασυνήθιστη κεντρική ιδέα, η ταινία θέτει ένα διαχρονικό ερώτημα: τι έχει πραγματικά αξία όταν ο χρόνος που διαθέτουμε είναι περιορισμένος;