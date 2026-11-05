Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, άλλη μια δολοφονία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Η διακίνηση ναρκωτικών στο μαγαζί της Ελένης έρχεται στο φως και κάποιοι από τους ήρωες μπαίνουν στο στόχαστρο της αστυνομίας. Παράλληλα, μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και απειλούν φιλίες χρόνων.

Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) προσπαθεί να συνέλθει από την αποκάλυψη σχετικά με τη μητέρα της… βρίσκοντας στήριγμα στην Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) και τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης). Την ίδια ώρα, η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) παρεμβαίνει υπέρ του Πέτρου (Γιάννης Ποιμενίδης) μετά τη ρήξη του με τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), ενώ ο παράνομος δεσμός του με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος. Στο μαγαζί της Ελένης, ένας φόνος ανοίγει νέο κύκλο ανακρίσεων και υποψιών, με την αστυνομία να εντοπίζει ίχνη διακίνησης ναρκωτικών και την Τασία (Ειρήνη Καραγιώργη) να μπαίνει στο μικροσκόπιο. Ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης) αντιλαμβάνεται ότι ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) κοιτάζει κάπως περίεργα την Άννα (Άννα Φιλιππάκη) και του ζητάει να κρατηθεί μακριά της. Παράλληλα, η Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) ανακαλύπτει πως ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) βρίσκεται κοντά στη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη), ενώ η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) ετοιμάζεται να συγκρουστεί με την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου), καθώς υποψιάζεται ότι αυτή είναι το τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στην Ολυμπία και τον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης).

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