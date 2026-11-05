Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Η Χριστίνα γνωρίζει πολύ καλά την αξία του αντικειμένου που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του «Cash or Trash», γεγονός που κεντρίζει το ενδιαφέρον της Δέσποινας Μοιραράκη, η οποία θέλει να το διεκδικήσει! Η παρουσία της οικοδέσποινας της εκπομπής στο δωμάτιο των αγοραστών φέρνει νέα δεδομένα στη δημοπρασία και ανατρέπει τις ισορροπίες στις προσφορές. Πώς θα εξελιχθεί η διεκδίκηση;

Ο νεαρός Ιάσονας έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του «Cash or Trash», αλλά αποχωρεί από αυτό με αμφιβολίες για τη χρονική τοποθέτηση του αντικειμένου του. Ωστόσο, η αβεβαιότητα αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζει τις αρχικές του προσδοκίες, καθώς έχει αποφασίσει από την αρχή το ποσό που θέλει να διεκδικήσει. Θα καταφέρει να κλείσει τη συμφωνία που επιθυμεί;

Τα pop αντικείμενα αποτελούν αγαπημένη κατηγορία των αγοραστών του «Cash or Trash» και συχνά προκαλούν έντονο ενδιαφέρον. Θα συμβεί το ίδιο και με το ιδιαίτερο αντικείμενο του Δημήτρη, που αποδεικνύεται κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σκαμπό;

Δείτε το trailer: