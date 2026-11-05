Δυναμικοί startuppers με συγκεκριμένες προσδοκίες έρχονται να διαπραγματευτούν με τους έμπειρους Dragons στο νέο επεισόδιο του «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 22:10, στον ΣΚΑΪ.

Όταν κανείς μιλά για κάτι που έχει ονειρευτεί, πιστέψει και χτίσει μόνος του, παθιάζεται. Είναι ικανό όμως το πάθος από μόνο του να εμπνεύσει τους Dragons σε μία επένδυση; Ο Χάρης Βαφειάς, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Λέων Γιοχάη, ο Γιάννης Τσιώρης, ο Αντώνης Καράτζης, η Ελευθερία Ζούρου και ο Κώστας Χαλκιάς μπορεί να εκτιμούν την κάθε προσπάθεια που έρχεται μπροστά τους, ωστόσο μία επένδυση κρίνεται από πολλούς παράγοντες.

Ένας χαρισματικός founder, που κέρδισε τη συνεργασία της Μαρίας Χατζηστεφανή πριν από ενάμιση χρόνο, επανέρχεται με νέα δεδομένα για να κερδίσει κι άλλους υποστηρικτές! Μία καυτή πετσέτα ψύχεται σε δευτερόλεπτα και η παρουσίαση ενθουσιάζει τους Dragons. Θα μετατραπεί ο ενθουσιασμός τους σε επένδυση; Μία ιδέα που γεννήθηκε από ένα ρομαντικό ταξίδι φέρνει στο πλατό δύο μηχανές με sidecar και ταξιδιάρικη διάθεση βάζοντας δύο Dragons στον πειρασμό να επιβιβαστούν… Τα social media μπορούν να απογειώσουν μία επιχείρηση και ένα απτό παράδειγμα αυτής της επίδρασης έρχεται μπροστά στους επενδυτές. Μία από τις πιο hot startups της εποχής αποζητά τη συμμετοχή των Dragons για να απογειωθεί. Παρόλο που τα δεδομένα είναι δελεαστικά, η διαπραγμάτευση με τους έμπειρους επενδυτές δεν είναι εύκολη υπόθεση…

Μία μεγάλη αποτίμηση, αν δεν είναι ρεαλιστική, μπορεί να αλλάξει δραστικά την εξέλιξη μίας διαπραγμάτευσης και αυτό επιβεβαιώνεται στο τέταρτο επεισόδιο του «Dragons’ Den».

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