Οι αγώνες Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (5/11).
Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 3/3 στο Europa Conference League ενώ οι Κρητικοί θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες στο Europa League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
16:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
18:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
19:15 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρί EuroLeague
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σουηδία – Ελλάδα Χάντμπολ EHF Euro 2028 – Προκριματικά Ανδρών
19:45 Magenta Sport 9 Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ UEFA Europa League
19:45 Magenta Sport 8 Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ UEFA Europa League
19:45 Magenta Sport 7 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λιόν UEFA Europa League
19:45 Magenta Sport 3 Μίλαν – Φερεντσβάρος UEFA Europa League
20:00 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα EuroLeague
20:00 Novasports 3HD Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια EuroLeague
20:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague
21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια EuroLeague
22:00 Magenta Sport 5 Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 4 Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας UEFA Conference League
22:00 Magenta Sport 9 Χετάφε – Μπράιτον UEFA Conference League
22:00 Magenta Sport 8 Άλκμααρ – Γιουβέντους UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 7 Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν UEFA Europa League
22:00 ANT1 Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας UEFA Conference League
22:00 Magenta Sport 3 Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ UEFA Europa League