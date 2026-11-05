Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα» συνεχίζονται απόψε στις 22:00, με το 27ο επεισόδιο να φέρνει εκβιασμούς, αποκαλύψεις και ανατροπές. Ο Μαλεφάκης στριμώχνει τον Παυλή, ο γάμος του Νικήτα και της Ελπίδας ολοκληρώνεται με γλέντι, ενώ ένα καλά κρυμμένο μυστικό από το παρελθόν της Μαρουσώς και του Μάνθου έρχεται στο φως.

Επεισόδιο 27

Ο Μαλεφάκης εκβιάζει τον Παυλή, για να του κάνει μια βρώμικη δουλειά, χρησιμοποιώντας σαν μοχλό πίεσης το φονικό από τα παλιά. Η Δέσπω διασταυρώνεται με τον Μαλεφάκη και, βλέποντας τον Παυλή αναστατωμένο από τη συνάντηση μαζί του, καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά. Ο γάμος τελειώνει και ξεκινάει το γλέντι. Όλοι στην ταβέρνα, τρώνε, πίνουν και χορεύουν. Την ίδια στιγμή, η Κέλλυ στέλνει μήνυμα στον Γιαννιό για να βρεθούν και ο Μιχάλης ομολογεί στη Μυρτώ το σκοτεινό του παρελθόν. Λίγο αργότερα, ο Μαλεφάκης πάει στο ρακάδικο, ψάχνοντας να μάθει για τη Μαρία. Μια παλιά ιστορία της Μαρουσώς και του Μάνθου έρχεται στο φως, ενώ το γλέντι του γάμου παίρνει μια πολύ κακή τροπή για τον Μανούσο και τη Μαρκέλλα.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: