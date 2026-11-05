Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει στις οθόνες την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του MEGA, με τον Λάκη Λαζόπουλο να δίνει ξανά ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό. Στην τρίτη εκπομπή της φετινής σεζόν, η σάτιρα, η ζωντανή μουσική και τα ευρηματικά επιθεωρησιακά σκετς έχουν και πάλι τον πρώτο λόγο, με την προσωπική σφραγίδα του δημιουργού.

Το ονειρικό σκηνικό με τα ροζ σύννεφα, που ξεχώρισε στις δύο πρώτες εκπομπές, αποκτούσε άλλο νόημα κάθε φορά που η επικαιρότητα προσγείωνε απότομα τους τηλεθεατές στην πραγματικότητα. Αυτή την εβδομάδα, όμως, θα βρέξει… καρβέλια στο «Τσαντίρι», διαμορφώνοντας έναν ολοκαίνουργιο καμβά, πάνω στον οποίο ο Λάκης Λαζόπουλος θα στήσει μία ακόμη σπαρταριστή παράσταση.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» συγκεντρώνει τα πιο απολαυστικά βίντεο από την τηλεόραση και το διαδίκτυο και βγαίνει στις λαϊκές αγορές με τον Vibrator, τον συνεργάτη της εκπομπής που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των συναντήσεων με τους πολίτες. Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει τηλεοπτικό χώρο σε νέους δημιουργούς των social media και, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μεταμορφώνεται ξανά στα πρόσωπα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη.

Συνεχίζοντας το μουσικό άνοιγμα στους νεότερους του ελληνικού πενταγράμμου, το «Τσαντίρι» φιλοξενεί αυτή την Τετάρτη τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μαζί με τους Βιολέτα Ίκαρη και Δημήτρη Μπάκουλη. Οι τρεις καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και υπόσχονται μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση με το τηλεοπτικό κοινό.

Η σάτιρα έχει τηλεοπτική στέγη και αυτή βρίσκεται στο MEGA. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», αυτή την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 21:00. Ετοιμαστείτε για ακόμη μία απρόβλεπτη βραδιά.

Δείτε το trailer: