Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα στο Eurocup ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (3/11).

Οι «ασπρόμαυροι» είναι στο 3-2 μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, με το παιχνίδι κόντρα στους Ιταλούς να αρχίζει στις 20:00 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Magenta Sport 6 Στέφανος Τσιτσιπάς – Λέρνερ Τιέν Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 Novasports 5HD Τόφας – Νεπτούνας Κλαϊπέντα EuroCup

19:45 Magenta Sport 3 Γαλατασαράι – Στουτγκάρδη UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 2 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ρόμα EuroCup

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δούκας – ΑΕΛ Futsal Super League

20:30 Novasports Start Αθηναϊκός Qualco – Κιμπίρκστις Β. Ευρωλίγκα Γυναικών

20:30 Novasports 4HD Ουλμ – Μπαχτσεσεχίρ EuroCup

20:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι

21:00 Novasports 3HD Νάπολι – Τρέντο EuroCup

22:00 Magenta Sport 5 Βιγιαρεάλ – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 4 Μπαρτσελόνα – Άστον Βίλα UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 9 Λίντσερ – Σλόβαν Μπρατισλάβας UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 8 Μπόντο Γκλιμτ – Λιλ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 7 Φέγενορντ – Ίντερ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ρόμα UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 2 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League