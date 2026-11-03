Στο χθεσινό επεισόδιο στο «Κρίνο & Αγκάθι», ο Μάρκος και η Λευκή αποφάσισαν να επιστρέψουν στο αρχοντικό των Αρβανιταίων, παρά τους φόβους του Μάρκου για όσα τους περιμένουν! Την ίδια ώρα, ένα φίδι κρυμμένο στα προικιά προκάλεσε πανικό, ο Παναγής βρέθηκε υπό την απειλή του εισαγγελέα και ο Στέλιος αποφάσισε να πει την αλήθεια για τον Ηλία.

Απόψε στις 21:00, η επιστροφή του ζευγαριού θα μετατρέψει το αρχοντικό σε πεδίο μάχης. Θα καταφέρουν να προστατεύσουν τον έρωτά τους από την οργή των Αρβανιταίων; Τι θα μάθει η Λευκή για τον θάνατο του αδελφού της και πώς θα αντιδράσει; Και ποιο νέο μυστικό θα αποκαλύψει η συνάντηση του Μήτρου με τη Λεμονιά;

Όσα θα δούμε απόψε

Ο Μάρκος και η Λευκή επιστρέφουν στο αρχοντικό των Αρβανιταίων ως ζευγάρι, όμως το οικογενειακό τραπέζι που στήνεται για την υποδοχή τους, παρουσία και της Θεανώς, μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο μάχης. Η Μαριγώ προκαλεί ανοιχτά τη Λευκή, η Ρηνιώ καταρρέει από την ένταση, ενώ ο Μάρκος αποφασίζει να απομακρυνθεί με τη γυναίκα του στο παλιό σπιτάκι του παππού. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος βλέπει τον παπά να κρύβει την εικόνα του Άη Γιώργη και τρομοκρατείται, ενώ ο Σκλίβας δέχεται να συνεργαστεί με τους Ιταλούς που κατασκευάζουν το φράγμα, βρίσκοντας έτσι τρόπο να πλησιάσει ξανά τους Αρβανιταίους. Κι ενώ η Χρυσούλα παρασύρεται όλο και περισσότερο από τον Τριαντάφυλλο, προκαλώντας την αγωνία της Δέσποινας, ο Στέλιος βρίσκει τελικά τη δύναμη να αποκαλύψει στη Λευκή την αλήθεια για τον Ηλία. Όμως, μια συνάντηση μεταξύ Μήτρου και Λεμονιάς δείχνει πως το παρελθόν ίσα που μόλις έχει αρχίσει να ξυπνά…

Δείτε sneak preview:

Μήτρος και Λεμονιά: Το παρελθόν δεν έσβησε ποτέ…

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Πεδίο μάχης το Αρβανιταίικο. Τι μαθαίνει η Λευκή για τον Ηλία;