Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, ο Φίλιππος αποφασίζει να ταρακουνήσει τον Πέτρο για όσα έχει κάνει και τον τιμωρεί με σκληρό τρόπο. Η Εύα εξακολουθεί να είναι έξαλλη με την Ελένη, επιμένοντας να μάθει την αλήθεια για τη μητέρα της, ενώ η Κορίνα, επιστρατεύοντας την υποκριτική της ικανότητα, «τουμπάρει» τον Δημήτρη.

Η φράση του πατέρα του ότι τον αποκλήρωσε, ηχεί ξανά και ξανά στα αυτιά του Πέτρου (Γιάννης Ποιμενίδης), που νιώθει πως εξαιτίας του παράνομου πάθους του για την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου), έχασε για πάντα την πατρική στήριξη και αγάπη και αυτό τον διαλύει. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου), βάζοντας ακόμα ένα σχέδιό της σε εφαρμογή, καταφέρνει να ξανασμίξει ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) με την Ολυμπία. Από τη μεριά της, η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) συμβουλεύει τον Δημήτρη να μην ξαναπάρει την Ολυμπία στη δουλειά, αποκαλύπτοντάς του το σχέδιο της Κορίνας για την κόρη της. Σε μια συζήτηση που έχει με τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης) καταλαβαίνει πως κι ο πατέρας του Πέτρου έχει αμφιβολίες για τον γάμο του με τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) κι αυτό τον ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Στο μεταξύ, η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) κάθε ώρα που περνάει, είναι και πιο έξαλλη με την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα), η οποία πάει και τη βρίσκει στον ξενώνα για να της μιλήσει, αλλά η Εύα την διώχνει με τον χειρότερο τρόπο. Η Κορίνα βάζει στον Φίλιππο και τη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) να ακούσουν ηχογραφημένες τις απειλές του Πέτρου απέναντί της. Ο Αχιλλέας απαιτεί από τη Νικολέτα να χωρίσει τον Πέτρο αμέσως, προκαλώντας την οργή της. Η Ελένη αποκαλύπτει στην Εύα την αλήθεια για τη μάνα της.

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