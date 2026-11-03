Οι ΗΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές αναμένεται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες στην Ουάσινγκτον και να επηρεάσουν την πολιτική πορεία της χώρας. Όλες οι εξελίξεις θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΑΝΤ1, μέσα από την εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η αμφίρροπη μάχη που θα καθορίσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Κογκρέσο. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έρχονται αντιμέτωποι σε μια αναμέτρηση μέχρι την τελευταία ψήφο. Ποιος θα ελέγχει τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων;

Με απευθείας συνδέσεις, η Σία Κοσιώνη από την Ουάσινγκτον, η Μαρία Σαράφογλου και ο Θανάσης Τσίτσας από τα στρατηγεία Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών θα μεταφέρουν την εικόνα, το κλίμα και τις σημαντικότερες στιγμές της εκλογικής βραδιάς.

Στο στούντιο, πολιτικοί και κορυφαίοι αναλυτές θα σχολιάσουν την επόμενη μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και πώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει την παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Οι αμερικανικές εκλογές ζωντανά στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, απόψε στις 24:00.