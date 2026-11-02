Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, η σχέση Εύας και Ελένης τινάζεται στον αέρα, ενώ ο Πέτρος αντιμετωπίζει τις συνέπειες των όσων έχει κάνει. Κορίνα και Ολυμπία παίζουν το τελευταίο τους χαρτί απέναντι στον Δημήτρη, ενώ ο Στέφανος μαζεύει όλο και περισσότερες πληροφορίες για την οικογένεια Αντωνιάδη…

Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) συγκλονίζεται από μια ανάμνηση που ανατρέπει όσα πίστευε για το παρελθόν της και η σχέση της με την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) οδηγείται στα άκρα. Παράλληλα, ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) προσπαθεί να την κρατήσει κοντά του, ενώ η ίδια, πιεσμένη από τα μυστικά και τα αδιέξοδά της, παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Τα μαζεύει και φεύγει από το σπίτι της Ελένης. Στο μεταξύ, ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του, καθώς ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) αποφασίζει να τον ταρακουνήσει με τον πιο σκληρό τρόπο. Η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου), καθοδηγούμενη από την Κορίνα (Bάσια Παναγοπούλου), παίζει το τελευταίο της χαρτί για να ξανακερδίσει τον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης), ενώ ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης) μπαίνει όλο και πιο βαθιά στη ζωή της οικογένειας Αντωνιάδη, ξυπνώντας ανεξήγητη ταραχή στη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου). Ένα φιλί της Εύας με τον Άγγελο αλλάζει ξανά τις ισορροπίες…

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

Δείτε το trailer: