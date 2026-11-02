Οι εξελίξεις στο «Κρίνο & Αγκάθι» αναμένονται καταιγιστικές, με την αλήθεια να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποκάλυψη και τα μυστικά του παρελθόντος να απειλούν να ανατρέψουν τα πάντα.

Η επιστροφή της Λευκής στο αρχοντικό των Αρβανιταίων, ένα μυστηριώδες θρησκευτικό κειμήλιο και ένας έρωτας που δοκιμάζεται από εχθρούς και σκοτεινά μυστικά συνθέτουν ένα επεισόδιο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και αποκαλύψεις. Απόψε στις 21:00, τίποτα δεν θα είναι όπως πριν!

Όσα θα δούμε απόψε

Ο Μάρκος αρνείται να γυρίσει με τη Λευκή στο αρχοντικό, φοβούμενος πως η συγκατοίκηση με τους Αρβανιταίους θα σβήσει ό,τι γεννήθηκε ανάμεσά τους στο βουνό, όμως τελικά υποχωρεί μπροστά στην επιμονή της να μάθει την αλήθεια. Στο Αρβανιταίικο, ένα φίδι- μήνυμα κρυμμένο μέσα σε προικιά αναστατώνει το σπίτι και προκαλεί ταραχή στον Μήτρο που προσπαθεί να παραπλανήσει τους δικούς του για το ποιος το έστειλε. Ο Παναγής, τρομοκρατημένος από την εμπλοκή του εισαγγελέα, επιβάλλει την απόφασή του ο Μάρκος και η Λευκή να έρθουν να ζήσουν μαζί τους, ενώ η Μαριγώ και ο Μήτρος ετοιμάζονται να κάνουν τη ζωή της Λευκής κόλαση. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος αποκαλύπτει στον παπά τη δική του εκδοχή γύρω από την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία δίνει δίκιο στους Αρβανιταίους για τον φόνο του Ηλία. Κι ενώ η Λευκή αποχαιρετά τη Μάρω σαν να μπαίνει σε καινούρια φυλακή και παίρνουν με τον Μάρκο τον δρόμο για το αρχοντικό, ο Στέλιος ετοιμάζεται να της πει την αλήθεια…

Δείτε sneak preview: