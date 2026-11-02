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Νέες εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στο αποψινό 25ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα», που θα προβληθεί στις 22:10. Ο Σήφης προσπαθεί να κατευνάσει τον εκνευρισμένο Μανούσο, η Μαρκέλλα συναντά κρυφά την Κλειώ, ενώ η Σοφία συνεχίζει την προσπάθειά της να αποτρέψει τον γάμο του Νικήτα και της Ελπίδας, ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Επεισόδιο 25

O Σήφης προσπαθεί να ηρεμήσει τον Μανούσο, που είναι εξοργισμένος με τη Μαρουσώ, ενώ η Κλειώ κάνει γυμνάσια στον Φίλιππο, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σχέση τους. Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρκέλλα, μην αντέχοντας άλλο τους τσακωμούς με την μητέρα της, συναντά την Κλειώ στο κλαμπ, χωρίς να το πει στον Μανούσο, που την ψάχνει και δεν τη βρίσκει. Παράλληλα, η Σοφία, απελπισμένη, βλέποντας να φτάνει η ώρα του γάμου, βάζει τα μεγάλα μέσα για να μπορέσει να τον διαλύσει! Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος ετοιμάζει το επόμενο βήμα ενάντια στον Φίλιππο, έχοντας στήσει ένα κόλπο, για να μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις του. Κι ενώ ο Γιαννιός «τσιμπάει» στην αδιαφορία της Κέλλυς, ο Σήφης ακούει έκπληκτος τον Φίλιππο, να τον ρωτά, αν η κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος, είναι η Μαρκέλλα.

Δύο μαύρα πουκάμισα
Δύο μαύρα πουκάμισα
Δύο μαύρα πουκάμισα
Δύο μαύρα πουκάμισα

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: