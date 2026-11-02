Μια ιστορία με μεγάλες επαγγελματικές επιτυχίες, αλλά και δύσκολες ανατροπές, ξετυλίχθηκε στο «The Voice» το βράδυ της Κυριακής (1/11). Ο 61χρονος Γιώργος Κλακουμάνος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, επιδιώκοντας να επιστρέψει στο τραγούδι έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας από τις μεγάλες πίστες.

Στο βίντεο που προβλήθηκε πριν από την εμφάνισή του, ο διαγωνιζόμενος αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία είχε αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα, έχοντας συμμετάσχει σε μουσικό διαγωνισμό πριν από περίπου δύο δεκαετίες. «Είχα πάει σε μουσικό διαγωνισμό και από τότε με τη φήμη που απέκτησα άνοιξαν πολλές πόρτες. Τραγούδησα με μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, όπως Άντζελα Δημητρίου, Θέμης Αδαμαντίδης, Ματθαίος Γιαννούλης, Σαμπρίνα και άλλους», ανέφερε, θυμίζοντας την εποχή που «πριν από 20 χρόνια με ήξερε όλη η Ελλάδα».

Η επαγγελματική του πορεία, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, «έσκασε μια οικονομική φούσκα και μας πήρε παραμάζωμα», με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να στραφεί σε διαφορετική εργασία. Τα τελευταία πέντε χρόνια απασχολείται ως πωλητής και οδηγός σε εταιρεία μπαχαρικών στη Νέα Αρτάκη. Παρά την απομάκρυνσή του από τις μεγάλες μουσικές σκηνές, ο Γιώργος Κλακουμάνος δεν εγκατέλειψε την επιθυμία του να τραγουδήσει ξανά μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό. «Έχουν περάσει 20 χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκα σε μια μεγάλη μουσική σκηνή, το συναίσθημα είναι φοβερό και θέλω να το ζήσω. Η ζωή ξανακερδίζεται και μέσα από αυτό το stage είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Πάμε να τα σαρώσουμε όλα», δήλωσε λίγο πριν από την εμφάνισή του.

Για την blind audition επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Δεν θα με ξεχάσεις» του Αντώνη Βαρδή, καταφέρνοντας να κερδίσει το ενδιαφέρον του Χρήστου Μάστορα. Ο κριτής του «Τhe Voice» εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ερμηνεία του 61χρονου, λέγοντάς του: «είναι τιμή μου που σας άκουσα, έχετε φοβερή φωνή. Μου θυμίσατε ωραίες ερμηνείες του Πάριου, έχετε μια γεμάτη φωνή με ωραίο χειρισμό, με φυσικό ηχείο. Χαίρομαι πολύ που γύρισα».