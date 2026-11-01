Στη σκηνή του The Voice ανέβηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026 ο Τζούλιο Φιλίππο Ντ’ Ερρίκο, διεκδικώντας μια θέση στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο παρελθόν και στη σειρά «8 Λέξεις» του Ανδρέα Γεωργίου, προσπάθησε να κερδίσει τους τέσσερις coaches με την ερμηνεία και τη σκηνική του παρουσία. Για την audition επέλεξε το τραγούδι «Σ’ αγαπώ», που έγινε γνωστό μέσα από τη φωνή της Μαριάντας Πιερίδη, ελπίζοντας να κάνει τον Πάνο Μουζουράκη, την Πάολα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Ωστόσο, κανένας από τους τέσσερις κριτές δεν πάτησε το κουμπί για να τον διεκδικήσει, με αποτέλεσμα η πορεία του στο The Voice να ολοκληρωθεί από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση.

Μετά την ερμηνεία του, η Έλενα Παπαρίζου αναρωτήθηκε αν τον γνώριζε από κάπου, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Από πού θα πρέπει να σε ξέρουμε;». Ο ίδιος απάντησε με χιούμορ: «Ίσως από καμιά σειρά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η σύντομη παρουσία του στο μουσικό σόου ολοκληρώθηκε με έναν χορό με την Έλενα Παπαρίζου υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ζιγκολό».