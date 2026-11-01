Το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (1/11).

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, με τους «πράσινους» να θέλουν τη νίκη για να επιστρέψουν στην κορυφή και τους «κιτρινόμαυρους» να στοχεύουν στο να βρεθούν σε απόσταση αναπνοής από αυτή, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Β Superbet League 2

13:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson GBL

13:30 Magenta Sport 4 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπούργκος ACB Liga

13:30 Magenta Sport 1 Κόμο – Βενέτσια Serie A

14:30 Novasports Start Γκρόιτερ Φιρτ – Κίελo Bundesliga 2

14:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

14:30 Magenta Sport 8 Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Πανσερραϊκός Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Χετάφε – Σεβίλλη LaLiga EA Sports 2026-27

15:00 Magenta Sport 9 Φόλκερκ – Σέλτικ Scottish Premiership

15:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

16:00 Magenta Sport 1 Λάτσιο – Κάλιαρι Serie A

16:00 Magenta Sport 2 Φροζινόνε – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports 4HD Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Bundesliga

16:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Άρης Super League

17:00 Magenta Sport 5 ΑΛΣ Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα Cyprus League

17:00 ΣΚΑΪ Άρης – Παναθηναϊκός GBL

17:00 Magenta Sport 3 Χαρτς – Χιμπέρνιαν Premier Sports Cup

17:15 Magenta Sport 4 League Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga

18:00 Magenta Sport 1 League Παναιτωλικός – ΟΦΗ Super League

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Bundesliga

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άρσεναλ Premier League

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Super League

19:00 Magenta Sport 1 Λέτσε – Τζένοα Serie A

19:30 Magenta Sport 3 League Έλτσε – Βαλένθια LaLiga

19:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League

20:00 Magenta Sport 5 Μάλαγα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 Magenta Sport 2 Ακαντέμικο ντε Βισέου – Ρίο Άβε Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Παλμέιρας – Βάσκο ντα Γκάμα Copa do Brasil

21:45 Magenta Sport 1 Γιουβέντους – Νάπολι Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026

22:30 Magenta Sport 4 Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον Σέλτικς NBA

22:30 Magenta Sport 2 Μπράγκα – Φαμαλικάο Liga Portugal

23:30 Novasports 2HD Γκρέμιο – Ατλέτικο Μινέιρο Copa do Brasil