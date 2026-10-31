Ένας έρωτας δοκιμάζεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι, μια επιστροφή πυροδοτεί νέες συγκρούσεις και η σκοτεινή αλήθεια για τον θάνατο του Ηλία έρχεται στο φως! Στην Πλατανιά, το παρελθόν έρχεται πιο απειλητικό από ποτέ και ανοίγει έναν νέο κύκλο συγκρούσεων…

Στα προηγούμενα επεισόδια του «Κρίνο & Αγκάθι», η Λευκή βρέθηκε αντιμέτωπη με τα αισθήματά της για τον Μάρκο και τις ενοχές της απέναντι στον νεκρό αδελφό της. Αδυνατώντας να συμφιλιώσει τον έρωτά της με τη δίψα της για εκδίκηση, έφτασε στα όριά της, μέχρι που ο Μάρκος την έσωσε για ακόμη μία φορά. Την ίδια ώρα, ο Παναγής αποφάσισε να σταματήσει το αιματοκύλισμα, προκαλώντας την οργή της Μαριγώς και του Μήτρου, ενώ ο Στέλιος και η Δέσποινα συνειδητοποίησαν με τρόμο πως η κόρη τους είχε ερωτευτεί τον άνθρωπο που θεωρούν υπεύθυνο για τον θάνατο του Ηλία.

Η επιστροφή του Μάρκου και της Λευκής στην Πλατανιά προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τον Γεροδήμο να προχωρά στη σύλληψή τους και τον Στέλιο να καταρρέει βλέποντάς τους μαζί. Παρά την απελευθέρωσή τους, η Λευκή αρνήθηκε να εγκαταλείψει την εκδίκησή της, πιέζοντας τον Μάρκο να της αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που σκοτώθηκε ο αδελφός της. Παράλληλα, ένας φάκελος με τα γράμματά της οδήγησε στο άνοιγμα της υπόθεσης του Ηλία από την εισαγγελία

Τριπόλεως, σκορπώντας τον τρόμο στον Παναγή. Κι ενώ οι Δρογουταίοι διχάζονταν για τη

σχέση της Λευκής με τον Μάρκο, ο Παναγής άφησε να του ξεφύγει πως ο Ηλίας δεν πέθανε όπως όλοι πιστεύουν, την ώρα που ο Στέλιος εμφανίστηκε στην εκκλησία κρατώντας στα χέρια του την εικόνα του Αγίου Γιώργη… Τι θα συμβεί όταν η Λευκή επιστρέψει στο αρχοντικό των Αρβανιταίων, αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια εκ των έσω; Ποιο μυστικό κρύβει η εικόνα του Αγίου

Γεωργίου και πώς θα αντιδράσει η Λευκή όταν ο ίδιος της ο πατέρας αποκαλύψει όσα γνωρίζει για τον θάνατο του Ηλία; Θα καταφέρει ο Μάρκος να προστατεύσει τον έρωτά τους ή οι εχθροί και τα μυστικά που τους περιβάλλουν θα τους οδηγήσουν στην αταστροφή;

Αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα 2 έως και Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 21:00, στο «Κρίνο & Αγκάθι», ο Μάρκος και η Λευκή επιστρέφουν στο αρχοντικό των Αρβανιταίων, όπου η Μαριγώ και ο Μήτρος είναι αποφασισμένοι να κάνουν τη ζωή της κόλαση. Ένα ανατριχιαστικό μήνυμα προκαλεί αναστάτωση στο σπίτι, ενώ ο Στέλιος βρίσκει τη δύναμη να αποκαλύψει στη Λευκή μια αλήθεια για τον Ηλία που απειλεί να γκρεμίσει όσα πίστευε μέχρι σήμερα. Την ίδια ώρα, η Θεανώ εξομολογείται τα αισθήματά της στον Μάρκο, ο Σκλίβας επιστρέφει στο προσκήνιο με επικίνδυνες διαθέσεις και η Λεμονιά απαιτεί από τον Μήτρο να μάθει τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα του φόνου. Κι ενώ τα

μυστικά του παρελθόντος αρχίζουν να ξεσκεπάζονται, η Λευκή συνεχίζει να αναζητά την

αλήθεια, παίζοντας ένα επικίνδυνο παιχνίδι μέσα στο ίδιο το σπίτι των εχθρών της…

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος αρνείται να γυρίσει με τη Λευκή στο αρχοντικό, φοβούμενος πως η συγκατοίκηση με τους Αρβανιταίους θα σβήσει ό,τι γεννήθηκε ανάμεσά τους στο βουνό, όμως τελικά υποχωρεί μπροστά στην επιμονή της να μάθει την αλήθεια. Στο Αρβανιταίικο, ένα φίδι- μήνυμα κρυμμένο μέσα σε προικιά αναστατώνει το σπίτι και προκαλεί ταραχή στον Μήτρο που προσπαθεί να παραπλανήσει τους δικούς του για το ποιος το έστειλε. Ο Παναγής, τρομοκρατημένος από την εμπλοκή του εισαγγελέα, επιβάλλει την απόφασή του ο Μάρκος και η Λευκή να έρθουν να ζήσουν μαζί τους, ενώ η Μαριγώ και ο Μήτρος

ετοιμάζονται να κάνουν τη ζωή της Λευκής κόλαση. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος αποκαλύπτει στον παπά τη δική του εκδοχή γύρω από την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία δίνει δίκιο στους Αρβανιταίους για τον φόνο του Ηλία. Κι ενώ η Λευκή αποχαιρετά τη Μάρω σαν να μπαίνει σε καινούρια φυλακή και παίρνουν με τον Μάρκο τον δρόμο για το αρχοντικό, ο Στέλιος ετοιμάζεται να της πει την αλήθεια…

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και η Λευκή επιστρέφουν στο αρχοντικό των Αρβανιταίων ως ζευγάρι, όμως το οικογενειακό τραπέζι που στήνεται για την υποδοχή τους, παρουσία και της Θεανώς, μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο μάχης. Η Μαριγώ προκαλεί ανοιχτά τη Λευκή, η Ρηνιώ καταρρέει από την ένταση, ενώ ο Μάρκος αποφασίζει να απομακρυνθεί με τη γυναίκα του στο παλιό σπιτάκι του παππού. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος βλέπει τον παπά να κρύβει την εικόνα του Άη Γιώργη και τρομοκρατείται, ενώ ο Σκλίβας δέχεται να συνεργαστεί με τους Ιταλούς που κατασκευάζουν το φράγμα, βρίσκοντας έτσι τρόπο να πλησιάσει ξανά τους Αρβανιταίους. Κι ενώ η Χρυσούλα παρασύρεται όλο και περισσότερο από τον Τριαντάφυλλο, προκαλώντας την αγωνία της Δέσποινας, ο Στέλιος βρίσκει τελικά τη δύναμη

να αποκαλύψει στη Λευκή την αλήθεια για τον Ηλία. Όμως, μια συνάντηση μεταξύ Μήτρου και Λεμονιάς δείχνει πως το παρελθόν ίσα που μόλις έχει αρχίσει να ξυπνά…

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Στέλιος, συντετριμμένος από την αντίδραση της Λευκής, ξανακυλά στο ποτό και μες στη μέθη του λέει στον Πέτρο το μεγάλο μυστικό για τον Ηλία και την εικόνα, προκαλώντας του πανικό. Στο αρχοντικό, η Λευκή προσπαθεί να σταθεί ως νύφη των Αρβανιταίων, δείχνοντας μεταμέλεια και διάθεση συμφιλίωσης, ενώ στην πραγματικότητα ψάχνει τρόπο να ανακαλύψει αυτό που κρύβουν. Ο Μάρκος ανησυχεί πως η επιμονή της θα τους καταστρέψει, αλλά συνεχίζει να την προστατεύει, την ώρα που η Θεανώ τού εξομολογείται τα αισθήματά της. Παράλληλα, ο Σκλίβας, χρησιμοποιώντας την καινούρια θέση του στο έργο του φράγματος, φέρνει νέο πονοκέφαλο στον Παναγή, ενώ ο Τριαντάφυλλος πιέζει τον Πέτρο να σωπάσει για όσα ξέρει για την εικόνα και τον Ηλία. Κι ενώ η οικογένεια Δρογούτη διαλύεται υπό το βάρος των μυστικών και των ενοχών, η Λεμονιά ζητάει να μάθει από τον Μήτρο την αλήθεια για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας…