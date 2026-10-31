Tη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 22.30, στον ΣΚΑΪ μια απλή συνέλευση πολυκατοικίας μετατρέπεται σε… πεδίο μάχης, με τα κοινόχρηστα να ανάβουν φωτιές!

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος προεδρεύει της συνέλευσης ως διαχειριστής και οι ένοικοι Φαίη Φραγκαλιώτη, Βασίλης Τσιγκριστάρης, Δώρα Ντούσκα και φυσικά το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη προσπαθούν να βγάλουν άκρη με τα θέματα… της ημερησίας διάταξης.

Στο «τότε», ο Τάκης ανακαλύπτει ότι λείπει μισό εκατομμύριο από το ταμείο της πολυκατοικίας! Οι ένοικοι τον κατηγορούν για κλοπή και μια επεισοδιακή ανάκριση αποκαλύπτει μυστικά που κανείς δεν περίμενε!

Στο «τώρα», η Βαλέρια προσπαθεί να ξεφορτωθεί τον ηλικιωμένο διαχειριστή, κυρ Θανάση, κατηγορώντας τον ότι έχει άνοια επειδή βλέπει… ταραντούλες και ιγκουάνα! Όταν όμως ο Σπύρος αποφασίζει να της πάει κόντρα, η συνέλευση παίρνει μια εντελώς απρόσμενη τροπή!

Δύο εποχές, δύο συνελεύσεις και μια διαχρονική αλήθεια: στην ελληνική πολυκατοικία μπορεί να αλλάζουν οι διαχειριστές, αλλά το χάος παραμένει… κοινόχρηστο!

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