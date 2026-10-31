Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Κηφισιά ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (31/10).
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν τη νίκη για να ανέβουν στην κορυφή, εν αναμονή του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ που θα γίνει την Κυριακή (1/11).
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζού
12:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη Κύπελλο Γερμανίας
14:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
14:30 Magenta Sport 2 Στόουκ – Πρέστον Sky Bet EFL Championship
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 3 League Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 VIKOS – ΑΕΚ Stoiximan GBL
16:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
16:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
16:00 Magenta Sport 1 Μπολόνια – Μόντσα Serie A
16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Καρδίτσα Ιαπωνική – Κολοσσός H Hotels Collection Stoiximan GBL
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Μύκονος Betsson BC – Δόξα Λευκάδας Stoiximan GBL
16:30 Novasports Extra 3 Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Σάλκε – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
17:00 Novasports 5HD Κόβεντρι – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports 4HD Μπόρνμουθ – Λιντς Premier League
17:00 Novasports 2HD Χαλ – Ίπσουιτς Premier League
17:00 Magenta Sport 3 Μίλγουολ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship
17:00 Magenta Sport 2 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος Cyprus League
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Stoiximan GBL
17:15 Magenta Sport 4 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα LaLiga
17:30 Novasports 1HD Φέγενορντ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie
17:30 ΣΚΑΪ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
18:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
18:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών
19:00 Magenta Sport 1 League Κηφισιά Tutu Deals – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
19:00 Magenta Sport 1 Ουντινέζε – Ρόμα Serie A
19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
19:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Magenta Sport 3 League Μπέτις – Μάλαγα LaLiga
19:30 Magenta Sport 2 Ρέιντζερς – Αμπερντίν Premier Sports Cup
19:30 Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026, Practice 3
19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Βίλεμ Eredivisie
21:00 Magenta Sport 4 Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς NBA
21:30 Novasports 4HD Καρλσρούη – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2
21:45 Magenta Sport 1 Μίλαν – Ίντερ Serie A
22:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Φούλαμ Premier League
22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Άλκμααρ Eredivisie
22:00 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Αλαβές LaLiga
22:30 Magenta Sport 2 Πόρτο – Εστορίλ Liga Portugal
23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026, Qualifying