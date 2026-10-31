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Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Κηφισιά ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (31/10).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν τη νίκη για να ανέβουν στην κορυφή, εν αναμονή του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ που θα γίνει την Κυριακή (1/11).

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζού

12:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη Κύπελλο Γερμανίας

14:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

14:30 Magenta Sport 2 Στόουκ – Πρέστον Sky Bet EFL Championship

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 VIKOS – ΑΕΚ Stoiximan GBL

16:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

16:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

16:00 Magenta Sport 1 Μπολόνια – Μόντσα Serie A

16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Καρδίτσα Ιαπωνική – Κολοσσός H Hotels Collection Stoiximan GBL

16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Μύκονος Betsson BC – Δόξα Λευκάδας Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 3 Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Σάλκε – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:00 Novasports 5HD Κόβεντρι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπόρνμουθ – Λιντς Premier League

17:00 Novasports 2HD Χαλ – Ίπσουιτς Premier League

17:00 Magenta Sport 3 Μίλγουολ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

17:00 Magenta Sport 2 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος Cyprus League

17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Stoiximan GBL

17:15 Magenta Sport 4 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα LaLiga

17:30 Novasports 1HD Φέγενορντ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

17:30 ΣΚΑΪ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

18:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

18:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

19:00 Magenta Sport 1 League Κηφισιά Tutu Deals – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

19:00 Magenta Sport 1 Ουντινέζε – Ρόμα Serie A

19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

19:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Magenta Sport 3 League Μπέτις – Μάλαγα LaLiga

19:30 Magenta Sport 2 Ρέιντζερς – Αμπερντίν Premier Sports Cup

19:30 Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026, Practice 3

19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Βίλεμ Eredivisie

21:00 Magenta Sport 4 Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς NBA

21:30 Novasports 4HD Καρλσρούη – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2

21:45 Magenta Sport 1 Μίλαν – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Φούλαμ Premier League

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Άλκμααρ Eredivisie

22:00 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Αλαβές LaLiga

22:30 Magenta Sport 2 Πόρτο – Εστορίλ Liga Portugal

23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026, Qualifying