Η σκηνή του «The Voice of Greece powered by Telekom» είναι έτοιμη να γεμίσει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με ταλέντα κάθε ηλικίας που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στην επόμενη φάση!

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα παίρνουν θέση στις κόκκινες πολυθρόνες των coaches, ακούν με προσοχή τις ερμηνείες των διαγωνιζόμενων και επιστρατεύουν όλα τους τα «όπλα» για να αποκτήσουν τις καλύτερες φωνές στις ομάδες τους. Ποιοι από αυτούς θα τα καταφέρουν;

Με την αισθαντική φωνή της, μια διαγωνιζόμενη καταφέρνει να «μαγέψει» τρεις από τους coaches και να τους βάλει στη διαδικασία της διεκδίκησης. Ποιος ή ποια θα την πείσει ότι πρέπει να μπει στη δική του/ της ομάδα για να φθάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό;

Ένας διαγωνιζόμενος θέλει να συνδυάσει τη μουσική με τη γυμναστική και, με την εμφάνισή του, εντυπωσιάζει τρεις από τους coaches. Εκείνος ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο τραγούδι, καθώς δείχνει μερικές ασκήσεις αυτοάμυνας. Έπειτα, ένας άλλος διαγωνιζόμενος ξεκινά με μεγάλη αυτοπεποίθηση την εμφάνισή του, αλλά ένα απρόοπτο του κοστίζει ακριβά…

Με μια ολόκληρη μουσική οικογένεια στο πλευρό της, μια νέα διαγωνιζόμενη δεν θα μπορούσε παρά να έχει το μικρόβιο της μουσικής. Η ερμηνεία της εντυπωσιάζει κάποιους από τους coaches κι εκείνοι δίνουν τη δική τους μάχη για να την αποκτήσουν.

Ένας διαγωνιζόμενος με στιβαρή φωνή και επαγγελματισμό, κάνοντας ξεχωριστά ντουέτα με όλους τους coaches, αποτελεί μία από τις πιο δυνατές διεκδικήσεις της βραδιάς!

Ακόμη μία διαγωνιζόμενη καταφέρνει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού χάρη στην αυθεντική λαϊκή χροιά της, ενώ μία 18χρονη συγκλονίζει με τη φωνή της και οι coaches τη διεκδικούν μέχρι τελικής πτώσεως.

Ο Γιώργος Λιανός παραμένει μάχιμος στο «The Voice Magenta Room», ενθαρρύνοντας τους διαγωνιζόμενους και όλους όσοι τους συνοδεύουν και εισβάλλει στη σκηνή όποτε χρειαστεί…

«The Voice of Greece powered by Telekom»

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 21.00 και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 21.30, στον ΣΚΑΪ