Οι αγώνες Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (30/10).
Οι «πράσινοι» (7-1) αντιμετωπίζουν στις 19:30 την Αναντολού Εφές (3-5) στην Κωνσταντινούπολη ενώ οι «ερυθρόλευκοι (6-2) υποδέχονται στις 21:15 την Αρμάνι Μιλάνο (1-7) στη Sunel Arena.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζού
14:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
15:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
16:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
17:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κομοτηνή – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League
18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague
18:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
19:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
19:30 Novasports Extra 1 Κότμπους – Μπόχουμ Bundesliga 2
19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός EuroLeague
20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν EuroLeague
20:30 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός – Απολλώνιος Α1 Γυναικών Volley League
21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπασκόνια EuroLeague
21:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
21:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια EuroLeague
21:30 Novasports 3HD Έλβερσμπεργκ – Μάιντς Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Μπεσίκτας EuroLeague
22:00 Magenta Sport 3 League Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ LaLiga
22:00 Magenta Sport 3 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
22:15 Magenta Sport 2 Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal