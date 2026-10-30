Οι αγώνες Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (30/10).

Οι «πράσινοι» (7-1) αντιμετωπίζουν στις 19:30 την Αναντολού Εφές (3-5) στην Κωνσταντινούπολη ενώ οι «ερυθρόλευκοι (6-2) υποδέχονται στις 21:15 την Αρμάνι Μιλάνο (1-7) στη Sunel Arena.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζού

14:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

15:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

16:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

17:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κομοτηνή – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague

18:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

19:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

19:30 Novasports Extra 1 Κότμπους – Μπόχουμ Bundesliga 2

19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός EuroLeague

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν EuroLeague

20:30 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός – Απολλώνιος Α1 Γυναικών Volley League

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπασκόνια EuroLeague

21:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

21:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια EuroLeague

21:30 Novasports 3HD Έλβερσμπεργκ – Μάιντς Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Μπεσίκτας EuroLeague

22:00 Magenta Sport 3 League Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ LaLiga

22:00 Magenta Sport 3 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:15 Magenta Sport 2 Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal