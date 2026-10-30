Απόψε στις 21:00 στο νέο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» Σοφιανός και Τσακαλάκης έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Άγγελο και παράλληλα οι αδελφές στη μονή καταστρώνουν σχέδιο για να πιάσουν επ’ αυτοφώρω την Σεβαστιανή και τις παράνομες δραστηριότητές της.

Τι θα δούμε απόψε στο επεισόδιο 6

Με τη Χρυσοβαλάντω να έχει γίνει μάρτυρας και δεύτερης συναλλαγής, οι μοναχές μας σιγουρεύονται πως το εμπόρευμα κρύβεται στο κελί της ηγουμένης. Ένας πονόδοντος, ένα κλειδί στο στόμα της Ουρανίας και πολλά κατά συνθήκη ψεύδη θα τις οδηγήσουνε εκεί μέσα κρυφά για έρευνα. Και μπορεί να μην ανακαλύπτουν τελικά το εμπόρευμα, κρυφακούν όμως ότι η επόμενη συναλλαγή έχει προγραμματιστεί εκτός μονής σε λίγες ώρες. Και φυσικά θα είναι εκεί. Έτοιμες να πιάσουν επιτέλους τη Σεβαστιανή επ’ αυτοφώρω και να ανακαλύψουν την αλήθεια…

Δείτε sneak previews του αποψινού επεισοδίου:

Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

Δείτε το trailer: