Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, ο Πέτρος έρχεται αντιμέτωπος με την οργή του πατέρα του, ο οποίος έμαθε για τα μηνύματα προς την Ολυμπία. Η Εύα αντιμετωπίζει δύο ανοιχτά μέτωπα στη ζωή της, ενώ φιλίες χρόνων κινδυνεύουν.

Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) είναι σε σοκ ύστερα από την ανακάλυψη των φωτογραφιών και του σημειώματος της μητέρας της. Θεωρεί ότι η Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) είναι η βιολογική της μητέρα και ψάχνει αποδείξεις για να σιγουρευτεί. Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) στέκεται στο πλευρό της και την βοηθάει. Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) επιμένει στο διαζύγιο και η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου), σε πανικό, πιέζει την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) να κάνει τα πάντα για να τον κερδίσει ξανά. Μια έντονη έλξη αρχίζει να αναπτύσσεται ανάμεσα στον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) και την Άννα (Άννα Φιλιππάκη) που προβληματίζει και τους δύο. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) και ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) είναι μαζί αλλά η Βάσια νιώθει άβολα σε σχέση με τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη). Διστάζει να της μιλήσει κι αυτό προοπτικά θα δυναμιτίσει τη φιλία τους. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης), στην επιστροφή από τη Λισαβόνα, έρχεται αντιμέτωπος με την οργή του πατέρα του για τα μηνύματα στην Ολυμπία. Τον χαστουκίζει και απειλεί να τον αποκληρώσει με τον Πέτρο να προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) συλλαμβάνει τους διαρρήκτες ενώ η διακίνηση ναρκωτικών στο μαγαζί της Ελένης συνεχίζεται. Η Εύα εκμυστηρεύεται στη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) τον φόβο της ότι μπορεί να είναι έγκυος και τις υποψίες της για την Ελένη. Η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη) έχει έρθει κοντά με τη Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά) την ίδια στιγμή που η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) ενημερώνει την Εύα ότι η μικρή δεν «μαλακώνει» μαζί της. Η Εύα πιέζει την Ελένη να της πει την αλήθεια αλλιώς θα φύγει για πάντα από το Πήλιο.

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