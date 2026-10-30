Ατύχημα ή έγκλημα; Η «Σύγκρουση», το συγκλονιστικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ, 8 επεισοδίων, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 22:10 στο MEGA.

Σε μια υπόθεση όπου κάθε στοιχείο γεννά νέα ερωτήματα και κάθε αποκάλυψη ανατρέπει όσα θεωρούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή βέβαια, η αλήθεια γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη. Είναι ο πρωταγωνιστής αθώος ή ένοχος; Κατηγορείται άδικα ή προσπαθεί να κρύψει όσα συνέβησαν στο τροχαίο δυστύχημα, για το οποίο οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης;

Η «Σύγκρουση» ξετυλίγει μία ιστορία γεμάτη μυστήριο, αμφιβολίες και ανατροπές, που περιπλέκεται περισσότερο, όσο προχωρά. Κυρίως όμως, γεννά ένα δίλημμα στον θεατή: πίσω από τις κατηγορίες υπάρχει ένας ένοχος που πρέπει να καταδικαστεί ή ένας αθώος που πρέπει να δικαιωθεί;

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα

Επεισόδιο 1 – «Ίχνη στην άσφαλτο»: Ένα αυτοκίνητο προσκρούει σε μια κολόνα, ένα βροχερό βράδυ, αφήνοντας πίσω του μια νεκρή γυναίκα και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ο οδηγός, Φίλιππος Ράπτης, επιζεί τραυματισμένος, αλλά οι γονείς της συντρόφου του, της Εύας, τον κατηγορούν πως προκάλεσε σκόπιμα το δυστύχημα. Η νεαρή δικηγόρος Άννα Καλογήρου αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενες μαρτυρίες και αμφιλεγόμενα στοιχεία. Ο Φίλιππος παραδέχεται την ευθύνη του ως οδηγός, αρνείται όμως κατηγορηματικά ότι ήθελε να σκοτώσει την Εύα. Καθώς η Άννα αναζητά την αλήθεια, ένα απροσδόκητο στοιχείο έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Δείτε το trailer: