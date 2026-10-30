Το 24ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», έρχεται απόψε στις 22:10 στο MEGA.

Ο Μανούσος προσπαθεί να πλησιάσει τη Μαρουσώ, αλλά η κουβέντα τους καταλήγει σε καβγά.

Η Μαρκέλλα τρώει με τον Σήφη και τον «ψαρεύει» για τον Μανούσο, για τον οποίο ακούει από τον φίλο του τα καλύτερα. Η απόπειρα του Αντώνη να εκβιάσει τον Άρη, πέφτει στο κενό.

Επεισόδιο 24 (Παρασκευή 30 Οκτωβρίου)

Η προσπάθεια του Αντώνη να εκβιάσει τον Άρη, πέφτει στο κενό. Προσπάθεια κάνει και ο Μανούσος, να τα βρει με την Μαρουσώ, αλλά η κουβέντα τους καταλήγει σε καυγά. Η Μαρκέλλα δίνει το τελειωτικό χτύπημα στον Μιχάλη και λίγο αργότερα βρίσκεται να τρώει με τον Σήφη και να τον ψαρεύει για τον Μανούσο, εισπράττοντας από εκείνον τα καλύτερα λόγια για τον φίλο του. Παράλληλα, η Κέλλυ παριστάνει την αδιάφορη στον Γιαννιό και το κόλπο της πιάνει, αφού ο Γιαννιός τσιμπάει. Η Σοφία επιστρέφει σπίτι της, όπου -προς μεγάλη της έκπληξη- η Ελπίδα την πλημμυρίζει με αγάπη. Λίγο αργότερα, η Μαρουσώ απαγορεύει στη Μαρκέλλα, να ξαναπατήσει ο Μανούσος στο σπίτι τους, ενώ εκείνος, που έχει καταλάβει πως η Μαρουσώ καλοβλέπει τον Σήφη για την κόρη της, αποφασίζει να το ξεκαθαρίσει μαζί του.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: