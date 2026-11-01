Η Έλεν Γουέμπ επιστρέφει στον επικίνδυνο κόσμο της κατασκοπείας, καθώς η δεύτερη σεζόν του «Black Doves» κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Νοεμβρίου 2026.

Η Κίρα Νάιτλι και ο Μπεν Γουίσοου επανέρχονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε μια νέα ιστορία γεμάτη μυστικά, πολιτικές ίντριγκες και απρόβλεπτες συμμαχίες.

Στη νέα σεζόν, η Έλεν συνεχίζει να μεταφέρει κρατικά μυστικά στην οργάνωση Black Doves, για την οποία εργάζεται εδώ και χρόνια. Η θέση της γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς ο σύζυγός της, Γουάλας, ετοιμάζεται να αναλάβει την πρωθυπουργία της Βρετανίας. Την ίδια στιγμή, η Ριντ, η μυστηριώδης επικεφαλής της Έλεν, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη συνωμοσία που απειλεί τη θέση της στην οργάνωση.

Η Έλεν θα συναντηθεί ξανά με τον Σαμ, τον οποίο υποδύεται ο Μπεν Γουίσοου. Οι δυο τους θα προσπαθήσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας υπόθεσης που φέρνει στην επιφάνεια παλιούς εχθρούς, αμφισβητούμενες συμμαχίες και δύσκολες αποφάσεις. Παράλληλα, θα κληθούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους που αγαπούν, σε έναν κόσμο όπου η εμπιστοσύνη αποτελεί διαρκώς ζητούμενο.

Στο καστ προστίθενται, μεταξύ άλλων, η Νέβε Κάμπελ, γνωστή από το «Scream», η Αμπίκα Μοντ, που ξεχώρισε στη σειρά «One Day», καθώς και ο Σαμ Ράιλι. Οι νέοι χαρακτήρες αναμένεται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τις ισορροπίες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς είναι ο Τζο Μπάρτον, ο οποίος επιστρέφει και στη δεύτερη σεζόν.

Με φόντο το Λονδίνο και τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική ζωή και τα κρατικά συμφέροντα, το «Black Doves» συνεχίζει την ιστορία του συνδυάζοντας κατασκοπεία, δράση και μαύρο χιούμορ.

Η δεύτερη σεζόν κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Νοεμβρίου 2026.

*Φωτογραφίες @Netflix