Η νέα, πολυαναμενόμενη κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς», κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο MEGA.

Μια αστεία σύμπτωση της μοίρας φέρνει κοντά δύο εκ διαμέτρου αντίθετους κόσμους. Ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης), ένας σχολαστικός και δύστροπος συνταξιούχος δάσκαλος, καταλήγει από ένα γραφειοκρατικό λάθος να εργαστεί ως «νταντά» στο χαοτικό, αλλά γεμάτο ζωή, σπίτι της Χριστίνας (Ρένα Λύκου), μιας εργαζόμενης μητέρας που παλεύει να μεγαλώσει μόνη τα δύο της μικρά παιδιά.

Καμιά φορά, οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσεις.

Πρώτο επεισόδιο – «Το σύμπαν σκόνταψε»

Ο Γιάννης είναι ένας μονόχνοτος, μουρτζούφλης συνταξιούχος που μετά την απώλεια της γυναίκας του δεν βγαίνει από το σπίτι. Η Χριστίνα είναι μια χωρισμένη, εργαζόμενη μητέρα που ψάχνει επειγόντως νταντά για τα δύο παιδιά της, προκειμένου να μη χάσει τη δουλειά της. Απευθύνεται στο πρόγραμμα «Νταντά της γειτονιάς» την ίδια ώρα που οι φίλοι του Γιάννη, Κώστας και Γεωργία, τον πείθουν να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό. Φυσικά, δεν έχει σκοπό να ασχοληθεί με παιδιά, αλλά η μοίρα έχει άλλα σχέδια…

Δείτε το trailer: