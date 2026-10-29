Ο αγώνας του Βόλου με τον Ατρόμητο για το κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (29/10).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 4η αγωνιστική της League Phase, με ώρα έναρξης στις 18:00 και μετάδοση από το ΣΠΟΡ FM TV1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

17:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

18:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Βόλος – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας Superbet

18:30 Magenta Sport 4 Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς WNBA Finals

18:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

19:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

19:30 Magenta Sport 2 Φροζινόνε – Λέτσε Serie A

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague

21:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

21:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

21:05 Novasports 4HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί EuroLeague

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε EuroLeague

21:45 Magenta Sport 1 Φιορεντίνα – Αταλάντα Serie A

22:00 Mega News Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Women’s Champions League

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε League Cup Πορτογαλίας