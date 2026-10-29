Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, η Εύα πιέζει την Ελένη να της δώσει απαντήσεις για τη μητέρα της και είναι διατεθειμένη να φτάσει στα άκρα. Ο Άγγελος φαίνεται να είναι το καταφύγιό της και αναπόφευκτα έρχονται και πάλι κοντά. Παράλληλα, η Κορίνα αποκαλύπτει στον Φίλιππο τα μηνύματα του Πέτρου προς την Ολυμπία, πυροδοτώντας νέο κύκλο συγκρούσεων.

Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) είναι βέβαιη πως η Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) δεν της λέει όλη την αλήθεια και ξεκινά μια επικίνδυνη αναζήτηση για να μάθει ποια είναι η πραγματική της μητέρα. Η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) προσπαθεί να συνέλθει, αφού τα λόγια του Αργύρη (Νικόλας Μακρής) έχουν ριζώσει μέσα της και τελικά δείχνει να αμφιβάλει για τις πραγματικές προθέσεις του Πέτρου (Γιάννης Ποιμενίδης) μέσα σ’ αυτό τον γάμο. Η επιστροφή της Άννας (Άννα Φιλιππάκη) στο Πήλιο πιάνει τον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) απροετοίμαστο, καθώς τα ετεροθαλή αδέλφια βρίσκονται αντιμέτωπα με πρωτόγνωρα συναισθήματα. Η καινούρια καθαρίστρια κερδίζει γρήγορα την εμπιστοσύνη όλων στο μαγαζί της Ελένης, αλλά πίσω απ’ το αθώο πρόσωπό της, κρύβεται μια σκοτεινή αλήθεια. Η Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) εισβάλλει αναστατωμένη στο καθαριστήριο ψάχνοντας απαντήσεις για τη συμπεριφορά του Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) με τη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) να βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκαλύψει την κρυφή τους σχέση. Την ίδια ώρα, η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) δείχνει στον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) τα μηνύματα του Πέτρου προς την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) κι η αποκάλυψη αυτή πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία. Λίγο αργότερα, ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) παίρνει τη βαλίτσα του, εγκαταλείπει το σπίτι κι ανακοινώνει στην Ολυμπία πως ο γάμος τους τελειώνει οριστικά. Τα συναισθήματα της Εύας δεν μπορούν πλέον να μείνουν κρυφά. Μια συνάντηση με τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) είναι αρκετή για να γκρεμίσει τις τελευταίες της άμυνες και να τους οδηγήσει σε μια στιγμή που δείχνει να είναι πλέον αναπόφευκτη.

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