Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Ο Λάζαρος φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του «Cash or Trash» ένα σετ αντικειμένων από την καρδιά της θρυλικής… «Θαντέρα»! Στο δωμάτιο της δημοπρασίας, τα αντικείμενα του πωλητή «ταξιδεύουν» τους αγοραστές πίσω στην αξέχαστη δεκαετία του ’80. Μπορεί κάποιοι να μην αντιλαμβάνονται τι ακριβώς έχουν μπροστά τους, όμως η θετική ενέργεια και ο ενθουσιασμός του Λάζαρου κάνουν τη διαφορά!

Η Μαίρη Αργυριάδου έρχεται στο «Cash or Trash» όχι με τη δημοσιογραφική της ιδιότητα, αλλά ως πωλήτρια! Το ιδιαίτερο βάζο που παρουσιάζει κρύβει μια ξεχωριστή αναφορά σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της μοντέρνας τέχνης. Πώς θα αντιδράσουν οι αγοραστές στη θέα του; Θα καταφέρει το αντικείμενο να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους;

Τα μουσικά όργανα έχουν αποδείξει πως μπορούν να κερδίσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς αγοραστές. Το μουσικό παιχνίδι, που φέρνει στο «Cash or Trash» ένας Κύπριος δάσκαλος, θα καταφέρει, άραγε, να εντυπωσιάσει τους πέντε αγοραστές;

Δείτε το τρέιλερ: