Συνεχίζονται τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», όπου οι ήρωες ζουν και μοιράζονται τις μεγάλες τους χαρές.

Ο γάμος του Νικήτα και της Ελπίδας -παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της μητέρας του για το αντίθετο- επιτέλους γίνεται και όλοι είναι κοντά τους, για να μοιραστούν την ευτυχία του ζευγαριού.

Στο γαμήλιο γλέντι, το παρών δίνει και ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους εκπροσώπους της κρητικής μουσικής παράδοσης. Ο Μανώλης Κονταρός, εκτός του ότι τραγουδά το ομότιτλο τραγούδι της σειράς, συμμετέχει και ως Μανώλης, «νονός του Γιαννιού».

Η δραματική σειρά του MEGA, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη, βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».