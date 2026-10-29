Το 23ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», απόψε στις 22:10 στο MEGA.

Η Σοφία αγνοείται και ο Νικήτας ψάχνει παντού για να τη βρει. Η Μαρκέλλα είναι σε πανικό, με την προοπτική της άφιξης του Μιχάλη στην Κρήτη. Ο Μανούσος χτυπάει την πόρτα της Μαρουσώς, για να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Ο Σήφης δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί ο πατέρας του πηγαίνει συνέχεια στο νοσοκομείο.

Επεισόδιο 23 (Πέμπτη 29 Οκτωβρίου)

Η Σοφία αγνοείται. Τρελός από αγωνία ο Νικήτας, ψάχνει παντού για να την βρει, αλλά μάταια. Στο πλευρό του ο Μανούσος, ο Σήφης και η Ελπίδα. Την ίδια στιγμή, η Μαρκέλλα, σε πανικό με την προοπτική της άφιξης του Μιχάλη στην Κρήτη, του στέλνει ένα απειλητικό μήνυμα, προσπαθώντας να τον αποτρέψει. Εκείνος, όμως, ούτε που το διαβάζει, έχοντας άλλα, πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Σε πρόβλημα είναι και ο Σήφης, που βλέπει τον πατέρα του να επισκέπτεται ξανά και ξανά το νοσοκομείο, χωρίς να μπορεί να καταλάβει το λόγο. Πάρα την προσπάθεια όλων να του αλλάξουν γνώμη, ο Φίλιππος πέφτει τελικά στην παγίδα του Μάρκου και δέχεται τη βοήθεια του. Λίγες ώρες αργότερα, ο Μανούσος χτυπάει την πόρτα της Μαρουσώς, με σκοπό να ξεκαθαρίσει την θέση του.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: