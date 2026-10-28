Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για το κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (28/10).
Οι δύο ομάδες κοντράρονται για την 4η αγωνιστική της League Phase, με ώρα έναρξης στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΚΑΪ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
15:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα Κύπελλο Ελλάδας
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Μαρκό – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας
17:00 Magenta Sport 5 Ζρίνσκι – ΠΑΟΚ UEFA Youth League 2026-27
17:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
17:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Άρης Κύπελλο Ελλάδας
18:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Κολοσσός H Hotels Collection – Ερόκσπορ FIBA Europe Cup
18:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
19:00 Novasports Start Αθηναϊκός Qualco – Λάντες Ευρωλίγκα Γυναικών
19:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη Κύπελλο Γερμανίας
19:00 ΣΠΟΡ FM TV5 Τάρτου – Ηρακλής FIBA Europe Cup
19:00 ΣΠΟΡ FM TV4 ΒΕΦ Ρίγα – Μύκονος Betsson BC FIBA Europe Cup
19:00 Mega News Ολυμπιακός – Μερσίν Eurocup
19:30 Novasports 4HD Άρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία EuroCup
19:30 Magenta Sport 3 Πάρμα – Ουντινέζε Serie A
19:30 Magenta Sport 1 Μίλαν – Μπολόνια Serie A
19:30 Magenta Sport 2 Βενέτσια – Ίντερ Serie A
19:30 ΣΠΟΡ FM TV2 ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗΚύπελλοΕλλάδας
20:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές EuroLeague
20:30 Novasports Prime Μπεσίκτας – Ολυμπιακός EuroLeague
20:30 ΣΚΑΪ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας
21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Παρτίζαν EuroLeague
21:00 Magenta Sport 4 Άλμπα Βερολίνου – Μπιλμπάο FIBA Basketball Champions League
21:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
21:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Μαγδεβούργο Κύπελλο Γερμανίας
21:45 Magenta Sport 1 Τζένοα – Γιουβέντους Serie A
21:45 Magenta Sport 2 Μόντσα – Νάπολι Serie A
22:00 Action 24 Λίβερπουλ – Τσέλσι Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 Magenta Sport 3 Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership