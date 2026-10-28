Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για το κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (28/10).

Οι δύο ομάδες κοντράρονται για την 4η αγωνιστική της League Phase, με ώρα έναρξης στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΚΑΪ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

15:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα Κύπελλο Ελλάδας

15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Μαρκό – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

17:00 Magenta Sport 5 Ζρίνσκι – ΠΑΟΚ UEFA Youth League 2026-27

17:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

17:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Άρης Κύπελλο Ελλάδας

18:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Κολοσσός H Hotels Collection – Ερόκσπορ FIBA Europe Cup

18:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

19:00 Novasports Start Αθηναϊκός Qualco – Λάντες Ευρωλίγκα Γυναικών

19:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη Κύπελλο Γερμανίας

19:00 ΣΠΟΡ FM TV5 Τάρτου – Ηρακλής FIBA Europe Cup

19:00 ΣΠΟΡ FM TV4 ΒΕΦ Ρίγα – Μύκονος Betsson BC FIBA Europe Cup

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Μερσίν Eurocup

19:30 Novasports 4HD Άρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία EuroCup

19:30 Magenta Sport 3 Πάρμα – Ουντινέζε Serie A

19:30 Magenta Sport 1 Μίλαν – Μπολόνια Serie A

19:30 Magenta Sport 2 Βενέτσια – Ίντερ Serie A

19:30 ΣΠΟΡ FM TV2 ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗΚύπελλοΕλλάδας

20:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές EuroLeague

20:30 Novasports Prime Μπεσίκτας – Ολυμπιακός EuroLeague

20:30 ΣΚΑΪ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας

21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Παρτίζαν EuroLeague

21:00 Magenta Sport 4 Άλμπα Βερολίνου – Μπιλμπάο FIBA Basketball Champions League

21:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

21:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Μαγδεβούργο Κύπελλο Γερμανίας

21:45 Magenta Sport 1 Τζένοα – Γιουβέντους Serie A

21:45 Magenta Sport 2 Μόντσα – Νάπολι Serie A

22:00 Action 24 Λίβερπουλ – Τσέλσι Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 Magenta Sport 3 Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership