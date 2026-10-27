Ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού έρχεται στο MEGA την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, με τη ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Η Ένωση, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό της, υποδέχεται στην κατάμεστη «Allwyn Arena» τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια αναμέτρηση με ιστορική σημασία. Απέναντι στη «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με 15 τρόπαια Champions League στην ιστορία της, οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να δώσουν μια μεγάλη μάχη, διεκδικώντας ένα αποτέλεσμα που θα δώσει νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όσα θα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Από τις 19:00, το Pre-game του MEGA θα βάλει τους τηλεθεατές στο κλίμα της μεγάλης αναμέτρησης, παρουσιάζοντας όλο το τελευταίο ρεπορτάζ από τις δύο ομάδες, τις προσεγγίσεις των προπονητών, τους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο και όλα τα αγωνιστικά δεδομένα πριν από τη σέντρα.

Η ποδοσφαιρική βραδιά θα συνεχιστεί στις 00:10 με το Post-game, το οποίο θα καταγράψει τον απόηχο του αγώνα, με αναλύσεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και πλήρη εικόνα από την υπόλοιπη δράση του UEFA Champions League.

Την παρουσίαση των δύο εκπομπών αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Η ΑΕΚ απέναντι στη «βασίλισσα» της Ευρώπης, σε μια ακόμη μεγάλη βραδιά Champions League, ζωντανά από τη συχνότητα του MEGA.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου: