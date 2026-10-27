Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (27/10).

Οι «πράσινοι» είναι στην 1η θέση με 6-1 και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν εκεί, με τους Ιταλούς, από την άλλη πλευρά, να βρίσκονται στη 19η με 1-6.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Magenta Sport 6 Αλεχάντρο Ταμπίλο – Ραφαέλ Χόδαρ Βασιλεία

16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου Κύπελλο Ελλάδας

17:00 Magenta Sport 6 Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Αρτούρ Φις Βασιλεία

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κορυδαλλός – Πύργος Futsal Super League

17:30 ΣΠΟΡ FM TV1 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Παρί EuroLeague

18:00 Novasports 4HD Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ EuroCup

18:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

19:00 Magenta Sport 6 Μπεν Σέλτον – Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς Βασιλεία

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμβούργο – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Κύπελλο Γερμανίας

19:30 Magenta Sport 3 Σασουόλο – Λάτσιο Serie A

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague

21:00 Novasports 4HD Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα EuroLeague

21:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

21:00 Magenta Sport 6 Σταν Βαβρίνκα – Γίρι Λεχέτσκα Βασιλεία

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague

21:30 Novasports Start Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε EuroLeague

21:30 Magenta Sport 4 Μούρθια – Περιστέρι FIBA Basketball Champions League

21:30 Mega News Ολυμπιακός – Γιαντράν Champions League

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης Κύπελλο Γερμανίας

21:45 Magenta Sport 1 Ρόμα – Κάλιαρι Serie A

21:45 Magenta Sport 2 Τορίνο – Κόμο Serie A

22:00 Novasports 2HD Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague